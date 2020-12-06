Наша "Таврия" в свое время была основой для многих версий и модификаций. Но чтобы такое... Наиболее радикальный раллийный прототип в нашем автопроме построили на базе ЗАЗ-1102.

На конец 1980-х в мировом автоспорте сложилось новое представление об автомобиле для ралли-рейдов. Схематично это выглядит так: пространственная рама с двигателем посередине, и вокруг него размещены агрегаты трансмиссии, колеса с подвесками и вспомогательные системы, а впереди оставлено место для двух кресел экипажа.

”Апельсин”, построенный на базе кузова “Таврии”, был попыткой создать болид для ралли-рейда на научной основе

Чтобы считаться легковым автомобилем, такой спортивный снаряд должен иметь некую оболочку – легкую скорлупу, имитирующую кузов. В мире автогонок принято придавать таким машинам вид реальных моделей. Например, такими были чемпионские болиды Renault 5 Turbo и Peugeot 205 T16. Поэтому не удивительно, что советский раллийный прототип НАМИ-0290 имел облик “Таврии”, хоть и сильно измененной. Напомним, что НАМИ – это Научный авто-моторный институт, то есть машину создавали с научным подходом.

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Собственно, от ЗАЗ-1102 оставили только среднюю часть кузова – двери с проемами, лобовое стекло с рамкой и крышу. Силовой каркас – из стальных труб, причем интересно, что он интегрирован в родной “Таврический” кузов. Внешние панели – из композитного пластика. Из-за яркого оранжевого цвета машина получила имя "Апельсин".

Легкий и прочный кузов укомплектовали агрегатами, созданными на основе серийных

Ходовая часть собрана на базе подвесок от ВАЗ-2108. Двигатель модели ВАЗ-2106, но его оборудовали турбонаддувом с интеркулером. Мощность этого силового агрегата достигала 121 л.с. Трансмиссия была полноприводная, с механической коробкой передач ВАЗ-2108, специальным раздаточным редуктором и главными передачами от “Нивы”.

Снаряженная масса машины – 1195 кг, благодаря центральномоторной компоновке и рассчитанной конструкции ее распределение по осям близко к идеальному: 45% на переднюю ось и 55% на заднюю. Прототип развивал 153 км/ч максимальной скорости. На первый взгляд, для гоночного автомобиля это не очень много, но у машин для ралли-рейдов собственные критерии оценки.

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Важна не столько динамика,сколько выносливость, способность безотказно работать в тяжелых условиях на протяжении минимум 10 тыс. км. Мы говорим именно о таком пробеге, потому что в ту пору у всех на слуху были успехи отечественных машин в марафоне Париж – Дакар. И именно такой была его протяженность, и именно на нее ориентировались создатели “Апельсина”.

НАМИ-0290 “Апельсин” успел погоняться только во внутрисоюзных соревнованиях. До уровня "Дакара" его не довели из-за политически-экономических факторов

Впоследствии, в 1991 году в том же НАМИ был создан еще один “Апельсин”, усовершенствованный. Он имел индекс НАМИ-0300 и тоже считался вариацией на тему “Таврии”. У него был другой, 2,3-литровый двигатель ЗМЗ-406 мощностью 180 л.с., оригинальная трансмиссия и спортивная подвеска по схеме “Москвича” АЗЛК-2141.

НАМИ-0300 “Апельсин-2” стал усовершенствованной версией первого “Апельсина”

Перспективный на тот момент двигатель имел резерв форсирования до 220 – 240 л.с. в атмосферном варианте и 300-350 л.с. в наддувной версии. Этого было бы вполне достаточно для выступлений в ралли в группе Т-3 по классификации Международной автомобильной федерации (FIA). Но на дворе уже были девяностые, когда большой и пока единой стране стало уже не до большого спорта…

Оба прототипа “Апельсин” испытывали в лабораториях НАМИ и на реальных трассах. В том числе – и на дорогах горного Крыма

Если честно, “Апельсин” фактически был макетным образцом, хотя и ходовым. Его создатели как инженеры и испытатели, конечно, понимали, что одной удачной конструкции для такого болида мало. Без применения специальных материалов и на одних лишь стандартных агрегатах машину для многодневного марафона не построить. Действительно, как концепт “Апельсин” получился удачным, но финансирования для постройки “боевого” прототипа и создания команды под него тогда не нашлось ни в НАМИ, ни на ЗАЗе. На сегодня о судьбе двух построенных экземпляров ничего неизвестно.

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