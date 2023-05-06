Найкращі всюдихідні шини, які продаються на ринку в 2023 році.

Всюдихідні шини чудово підходять для їзди по бездоріжжю та роботи в складних дорожніх умовах. Протектор на них глибший, а боковини посилені для підвищення прохідності на бездоріжжі. Це дозволяє пересуватись на них не лише м’якими болотами, але й кам’янистою поверхнею. Одним із недоліків є те, що вони зазвичай мають менший термін служби протектора, ніж звичайні шини. Ви можете очікувати, що всюдихідні шини прослужать близько 50 – 60 тисяч кілометрів. Вони також більш шумні за звичайні шини та збільшують витрату пального.

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Всюдихідні шини здатні ефективно справлятися зі звичайною повсякденною їздою. Вони не такі ефективні, як стандартні всесезонні, зимові чи літні шини, оскільки орієнтовані на бездоріжжя, але принаймні не загрузнуть там, де звичайні літні шини вже давно наберуть бруду і потягнуть за собою всю машину.

Найкращі позашляхові шини, доступні в Інтернеті:

Goodyear Wrangler UltraTerrain AT

Цей Goodyear Wrangler UltraTerrain AT створений з довговічної та міцної суміші протектора. Він добре “ходить” на звичайних дорогах, але й непогано працює на бездоріжжі. Протектор зменшує дорожній шум і самоочищається в бруді та піску. Ця шина отримала рейтинг Three Peak Mountain Snowflake, що засвідчує ефективність шини в сильному снігу. Агресивні плечові елементи захищають шини навіть у найсуворіших умовах водіння.

BFGoodrich All Terrain T/A KO2



BFGoodrich All Terrain T/A KO2 — дуже міцна позашляхова шина, створена за дизайном CoreGard, який робить боковину на 20% міцнішою. Конструкція зубчастого плеча забезпечує максимальне зчеплення в бруді, снігу та під час їзди каменями. Удосконалена конструкція деформації захищає шини під час руху в режимі повного приводу з низьким тиском. Ця шина має рейтинг Three Peak Mountain Snowflake.

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Michelin LTX A/T 2

Michelin LTX A/T 2 — це всюдихідні шини з інтенсивним малюнком протектора, який стійкий до пошкоджень і розривів під час їзди нерівною місцевістю. Вони найкраще підходять для невеликих пікапів. Технологія Comfort Control, яку реалізує Michelin, зменшує дорожній шум і вібрацію під час руху. Конструкція MaxTouch створює ширшу контактну ділянку, що забезпечує надійне зчеплення з гравієм.

Pirelli Scorpion All-Terrain Plus

Pirelli розробляє всюдихідну шину, яка поєднує в собі високу якість їзди на дорозі та водночас неймовірну здатність до бездоріжжя. Ця шина підходить для кросоверів, позашляховиків і пікапів. Він має малюнок протектора з високим вмістом пустот, який забезпечує тиху та плавну їзду, але водночас має агресивний вигляд, який завжди виглядає готовим до бездоріжжя. Два високоміцні сталеві пояси всередині шини додають стабільності, а шари нейлонового зміцнення додають довговічності та продуктивності.

Continental TerrainContact A/T

Continental TerrainContact A/T був створений для кросоверів, джипів та інших позашляховиків, які заїжджають на бездоріжжя. Ця шина містить всесезонну суміш із посиленим силаном, яка має ламелі на всю глибину та канавки для зчеплення з дорогою. Це покращує зчеплення у вологих та брудних умовах. Малюнок протектора покращує характеристики на бездоріжжі, а закрита конструкція плеча забезпечує подовжений термін служби протектора.