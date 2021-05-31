Continental удосконалив технологію 3D-дисплеїв та отримав за нього винагороду.

Розмір та кількість дисплеїв в нових моделях автомобілів постійно зростає. Також збільшуються їх функціональні можливості. Для того, щоб ці засоби інформування були інтуїтивно зрозумілими та ефективно інтегрованими в автомобіль, Continental пропонує вигнуті 3D-дисплеї.

Завдяки криволінійній дисплейній поверхні, яка спеціально пристосована до людського поля зору, отримування інформації значно покращується. В цій технології зменшується спотворення 3D-функцій у секторах лівої та правої меж, де знаходяться криві дисплея. Таким чином створюється більш природне і водночас захопливий показ інформації.

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Крім того, вигнута форма дисплея пропонує нові можливості для інтер’єру автомобіля. 3D-ефект завдяки вбудованій технології Lightfield, розробленій спільно з Leia Inc., можна відчути під різними кутами без спеціальних окулярів або шолома з відеопроєктором. Отже, ця технологія надає можливість утворювати складні світлові ефекти, які слідкують за рухом голови користувачів при адаптації до різних умов керування автомобілем.

Німецька Рада з Дизайну присудила за цю інновацію нагороду “золото” (Gold) концерну Continental, та "переможець" (Winner) за власне технологію.