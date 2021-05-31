Continental усовершенствовал технологию 3D-дисплеев и получил за это вознаграждение.

Размер и количество дисплеев в новых моделях автомобилей постоянно растет. Также увеличиваются их функциональные возможности. Для того, чтобы эти средства информирования были интуитивно понятны и эффективно интегрированы в автомобиль, Continental предлагает изогнутые 3D-дисплеи.

Благодаря криволинейной дисплейной поверхности, которая специально приспособленная к человеческому полю зрения, получение информации значительно улучшается. В этой технологии уменьшается искажение 3D-функций в секторах левой и правой границ, где находятся кривые дисплея. Таким образом создается более естественный и одновременно захватывающий показ информации.

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Кроме того, изогнутая форма дисплея предлагает новые возможности для интерьера автомобиля. 3D-эффект благодаря встроенной технологии Lightfield, разработанной совместно с Leia Inc., можно почувствовать под разными углами без специальных очков или шлема с видеопроектором. Итак, эта технология дает возможность образовывать сложные световые эффекты, которые следят за движением головы пользователей при адаптации к различным условиям вождения.

Немецкий Совет по Дизайну присудил за эту инновацию награду "золото" (Gold) концерну Continental, и "победитель" (Winner) за собственно технологию.