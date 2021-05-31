За эту технологию компания Continental получила награду от Немецкого Совета по Дизайну, теперь ее внедряют автопроизводители.

Бесключевой доступ к автомобилю CoSmA и изогнутый 3D-дисплей от Continental получили награды “Золото” (Gold) и “Победитель” (Winner) за новые разработки в сфере современных технологий. Такими призами ежегодно награждаются значимые инновационные разработки для использования в будущем и все чаще ориентированы для пользователей, создавая им больше удобств в повседневной жизни.

Автопроизводители все чаще предлагают бесключевой доступ к своим новым моделям, в том числе с помощью смартфонов. С помощью системы доступа CoSmA компания Continental оцифровывала автомобильный ключ и интегрирует функцию бесключевого доступа непосредственно в смартфон водителя. В последней версии этой технологии широкополосный (UWB) CoSmA обеспечивает свободный доступ к автомобилю через смартфон с улучшенной защитой от кражи транспортного средства. Решение позволяет пользователям открыть дверь своего автомобиля и завести его двигатель даже не поднимая смартфон. Для этого электроника автомобиля распознает авторизованный виртуальный ключ в кармане автовладельца, рядом с авто или в транспортном средстве с точностью до одного сантиметра.

Благодаря точному обнаружению места пребывания CoSmA может также предотвращать так называемые атаки сканеров угонщиков, которые размещаются между автомобилем и автовладельцем. Поэтому угонщики транспортных средств больше не могут перехватывать и распространять ключевой код-сигнал, чтобы получить доступ к автомобилю.

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Кроме этого, владельцы транспортных средств теперь могут создавать и управлять несколькими цифровыми ключами одновременно, для этого им не нужно передавать классический физический ключ. Сформированный электронный ключ автомобиля можно удобно предоставить членам семьи и друзьям с помощью цифровой авторизации доступа в приложении смартфона. Кроме того, службы доставки посылок могут доставлять онлайн-заказы непосредственно в транспортное средство. И последнее, но не менее важное: точная локализация через UWB обеспечивает новые функции, такие как дистанционное управление процессом парковки через смартфон.

CoSmA – это новаторское решение, которое в очередной раз продолжает совершенствовать и внедрять в автомобилях опыт пользователей цифровой эры. Сейчас шесть ведущих производителей автомобилей уже интегрируют Digital Access Solution в свои модели следующего поколения.