19:31, 24 мая 0

Как работает новинка на рынке охранных автомобильных систем Benish Guard Force и можно ли угнать авто с такой сигнализацией.

Что такое система Benish Guard Force и что она может

Охранные системы Benish всегда отличались от других тем, что обеспечивали настоящую охрану автомобиля. Если автомобиль с такой системой на самом деле пытались угнать, машина не просто привлекала к себе внимание сиреной и блокировала машину, а указывала свое расположение диспетчеру. А потом по известным координатам на место происшествия приезжала группа быстрого реагирования.

Впрочем, ранее такую услугу себе могли позволить не все – из-за высокой стоимости оборудования и обслуживания. К тому же системы охраны имели некоторые особенности, которые затрудняли удобство пользования. Поэтому в конце прошлого года компания Benish GPS вывела на рынок новую линейку охранных систем Benish Guard Force с невысокой стоимостью оборудования и обслуживания (первый год – бесплатно), с удобным управлением через смартфон и защитой от глушения сигнала.

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Мы попытались опробовать эту систему и установили на редакционный Audi Q3. Чтобы сохранить гарантию на автомобиль, систему подключили на официальной дилерской станции, ведь у Benish GPS есть соглашения с большинством официальных дилеров новых авто. На это мы потратили один рабочий день. Как именно и куда устанавливали систему, нам не сообщили, и мы вам не покажем – чтобы не провоцировать воров.

Внешне система выглядит как небольшой блок размером со спичечный коробок. Впрочем, в нем собраны самые современные достижения микроэлектроники – есть датчики удара и наклона, GSM-модуль, мощный микропроцессор, а сигналы передаются в электронную систему автомобиля через 4 канала управления. Все, что нужно знать владельцу – где стоит так называемая “тревожная” кнопка и как пользоваться системой с помощью смартфона и специальной Bluetooth-метки.

Для этого нужно установить специальное приложение “Benish GUARD” на смартфон и привязать его к системе на собственном авто. Никаких брелков с кнопками у этого охранного комплекса нет, зато есть две метки, одну из которых надо носить отдельно от ключей на авто. Это на случай, если ключи у владельца отберут силой.

Кстати, это не просто метка, в ней есть микропроцессор и акселерометр, так что в состоянии ожидания она не использует энергию, а значит, срок службы батареи очень длительный. Вместо метки можно использовать собственный смартфон – ведь он всегда под рукой и носится отдельно от ключей.

Интересно, что Benish предоставляет на Guard Force трехлетнюю гарантию, во время которой при любом нарекании на работу охранной системы главный блок или любой другой элемент будет просто заменен на новый.

Больше информации о Benish Guard Force

Интерфейс приложения в смартфоне прост и понятен – в нем отображается информация о том, где находится автомобиль (на карте), закрыта ли машина, стоит ли она на охране, какие двери открыты и тому подобное. Если такая функция доступна в автомобиле, также есть кнопка дистанционного автозапуска и график его включения. Можно самостоятельно поставить авто в режим “Сервис” или снять с режима, отследить маршрут передвижения машины за определенный период.

В приложении множество дополнительных функций – от настройки датчиков удара или положения автомобиля до температуры охлаждающей жидкости в двигателе. Например, сейчас в Украине начали воровать катализаторы на припаркованных автомобилях. В Benish Guard Force есть датчик положения кузова, поэтому при попытке переворачивания машины к злоумышленникам сразу приедет оперативная группа охраны.

Инновационная функция системы Benish Guard Force – это технология GUARD Blocker, которая противодействует глушению радиосигналов. Как только система обнаруживает работу генератора помех связи, она блокирует все системы автомобиля и передает сигнал в Диспетчерский центр. Более того, автомобиль будет заблокирован, даже если главный блок найдут и вытащат из машины.

Кроме того, Benish Guard Force реагирует на такие “обычные” методы кражи, как несанкционированное открытие двери или включение зажигания, потеря связи с автомобилем, снижение заряда АКБ, удар или наклон машины или ее принудительное перемещение. Защищена система от код-граберов и “удочек”, которые увеличивают дальность работы штатного брелка.

Также владелец автомобиля в критической ситуации может нажать скрытую “тревожную кнопку” в салоне авто и проинформировать Benish GPS в необходимости вызова полиции. На место происшествия будут выезжать одна из 600 мобильных групп реагирования или Национальная полиция.

Сколько стоит спутниковая система Benish Guard Force

Можно ли угнать авто с охранной системой Benish Guard Force?

Производитель системы Benish Guard Force настолько уверен в том, что оборудованный ею автомобиль не угонят, что впервые в Украине ввел Фонд финансовых гарантий в размере 3 миллионов гривен для выплат компенсации на случай кражи. Мы решили проверить надежность системы и попытаемся завладеть автомобилем Audi Q3 с системой Benish Guard Force с помощью трех популярных у автоворов методов.

Выманивание автовладельца из автомобиля

Первый из них – обычный обман автовладельца. Наш “вор” цепляет к автомобилю жестянку. Автовладелец трогается с места на своем авто, но вскоре слышит подозрительный звук. Он выходит из машины, чтобы осмотреть ее. Конечно, при этом автомобиль остается заведенным. Пока водитель осматривает машину, злоумышленник садится в нее и быстро скрывается в неизвестном направлении.

На самом деле в этом случае есть несколько вариантов противодействия ворам. Как мы сообщали ранее, в комплект каждой охранной системы Benish Guard Force входят 2 Bluetooth-метки, одну из которых производитель рекомендует носить отдельно от ключей. Такой меткой может быть и мобильный телефон. Если автовладелец выбежал с этой меткой или собственным смартфоном, машина далеко не уедет. Через минуту или несколько сотен метров она заглохнет и остановится. Но перед этим в салоне прозвучит предупредительный сигнал.

Мы проверили этот метод угона и убедились, что все работает так, как рассказывали представители Benish GPS. Автомобиль проехал несколько сотен метров, затем на панели приборов начали появляться оповещения о неисправности, а спустя несколько метров автомобиль остановился. При этом включилась аварийная сигнализация и сирена – машина привлекала внимание людей, которые проходили рядом. Злоумышленник пытался завести автомобиль, и это ему удалось. Но машина все равно проехала несколько метров и остановилась. Поэтому нашему “похитителю” пришлось позорно бежать и оставить авто на произвол судьбы.

Впрочем, обычно водитель садится в машину, а свой телефон вытаскивает и кладет где-то в салоне. А Bluetooth-метку носит вместе с ключами. Если и метка, и штатный ключ-брелок, и телефон остались в машине, остановить ее в этом квартале уже не удастся. Теперь автовладельцу нужно звонить в Диспетчерский центр Benish GPS, указать секретное слово-пароль, которое известно только ему и компании, и обстоятельства происшествия. Диспетчер сразу определит положение и направление движения автомобиля и даст команду системе по возможности (когда скорость небольшая) заблокировать автомобиль. К этому месту диспетчер Benish GPS вызовет полицию. Эту технологию мы не стали проверять, ведь за ложный вызов полиции существует ответственность.

Эвакуатор

В Киеве и других крупных городах работает служба принудительной эвакуации, да и некоторые ловкие автоугонщики теперь используют этот метод угона. Чтобы узнать, как Benish Guard Force противодействует этому виду кражи, мы договорились со знакомым на эвакуаторе, чтобы тот перевез автомобиль с места парковки на другую улицу. Владелец нашей Audi наблюдал за процессом рядом.

Как только автомобиль закрепили в “лапы” эвакуатора и он поднялся над землей, сигнализация Benish Guard Force сработала и включилась сирена. Однако киевляне привыкли к эвакуации, поэтому никто из прохожих не отреагировал на крики машины. Автовладельцу на телефон поступил сигнал о нештатной ситуации, но он не реагировал.

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Тем временем диспетчер Benish GPS получил информацию о перемещении автомобиля без включения зажигания и пытается позвонить владельцу. Однако – безрезультатно. Тогда он звонит на другие номера, которые оставил владелец для контакта во внештатных ситуациях. Однако родственники тоже ничего не знают о перемещении машины. И тогда диспетчер отслеживает маршрут автомобиля и вызывает по нему мобильную группу охраны. Посмотрим, как она работает.

Мы с владельцем “Ауди” едем в эвакуаторе, который везет его машину. Через 10 минут машину догоняет спецавтомобиль с маячками оранжевого цвета – частная служба охраны. Они предлагают водителю эвакуатора остановиться, и тот выполняет их просьбу. Охранники сообщают, что они располагают информацией: “автомобиль, который везет эвакуатор, изъят незаконно”. Тогда владелец Audi показывает свои документы на машину. Когда ситуация становится понятной, группа уезжает. Если бы автомобиль действительно эвакуировали злоумышленники, они бы не смогли объяснить цель эвакуации. В этом случае служба охраны действовала бы более жестко.

Глушение

Говорят, что когда за дело берутся профессионалы, то у них все получается. К сожалению, “профи” попадаются и среди автомобильных воров. У них есть много технических средств, в том числе “глушилок” радиосигналов. Эти приборы излучают шум в эфире, который не позволяет определить сигналы GSM-операторов. Пока работает такая “глушилка”, воры спокойно угоняют авто и везут его в место, где можно снять все средства охраны.

Не спрашивайте, откуда у нас такое оборудование, мы его взяли в аренду. Чтобы случайно не вывести из строя стратегические государственные объекты, провели этот эксперимент на окраине города, в очень популярном для воров месте – на парковке возле супермаркета.

Теперь включаем “глушилку”, которая используется профессиональными автоугонщиками и излучает так называемый “белый шум”, то есть нивелирует все радиосигналы вокруг.

Тем временем злоумышленник с собственным комплектом ключей садится в машину и... ему удается ее завести! Неужели эта новейшая и дорогая охранная система не сработала? Наблюдаем дальше. Автомобиль трогается и набирает скорость. Но уже через несколько метров останавливается и начинает “кричать” о помощи – включается световая и звуковая сигнализация. Ведь система Benish Guard Force внутри автомобиля заблокировала все тайные реле, которые блокируют движение автомобиля. Злоумышленник снова оказывается в ситуации, когда нужно убегать.

Даже если во время глушения вор не начнет похищения машины, а будет наблюдать, машина все равно заблокируется. А через несколько минут диспетчер Benish позвонит владельцу, чтобы узнать, все ли с его машиной в порядке. И тогда они вместе примут решение, стоит ли вызывать полицию.

На самом деле как именно работает эта система – секрет компании Benish GPS. Но нам, как владельцам автомобиля, который защищен системой Benish Guard Force, об этом знать не обязательно. Важно другое – какие бы мы ни придумали методы кражи автомобиля, ни один из них не сработал. И возмещение из Фонда финансовых гарантий общей суммой 3 миллиона гривен от Benish GPS, мы получить не смогли. Видимо, злоумышленникам тоже не стоит пытаться…

Самые распространенные вопросы о системе Benish Guard Force