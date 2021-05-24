19:31, 24 травня 0

Як працює новинка на ринку охоронних автомобільних систем Benish Guard Force та чи можна викласти авто з такою сигналізацією.

Що таке система Benish Guard Force та що вона може

Охоронні системи Benish завжди відрізнялись від інших тим, що забезпечували справжню охорону автомобіля. Тобто якщо автомобіль з такою системою насправді намагались викрасти, машина не просто та привертала до себе увагу сиреною та блокувала авто, а вказувала своє розташування диспетчеру. А потім за відомими координатами на місце події приїжджала група швидкого реагування.

Втім, раніше таку послугу собі могли дозволити не усі через високу вартість обладнання та обслуговування. До того ж системи охорони мали деякі особливості, які ускладнювали зручність користування. Тому наприкінці минулого року компанія Benish GPS вивела на ринок нову лінійку охоронних систем Benish Guard Force з невисокою вартістю обладнання та обслуговування (перший рік – безкоштовно), яка має зручне керування через смартфон та захист від глушіння сигналу.

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Ми спробували випробувати цю систему та встановили на редакційний Audi Q3. Щоб зберегти гарантію на автомобіль, систему підключили на офіційній дилерській станції. Benish GPS має угоди з більшістю офіційних дилерів нових авто. На це ми витратили один робочий день. Як саме та куди встановлювали систему, нам не повідомили, і ми вам не покажемо – щоб не провокувати крадіїв.

Зовні система виглядає як невеличкий блок розміром з сірникову коробку. Втім, в ньому зібрані найбільш сучасні досягнення мікроелектроніки – є датчики удару та нахилу, GSM-модуль, потужний мікропроцесор, а сигнали передаються в електронну систему автомобіля через 4 канали керування. Все, що треба знати власнику – де стоїть так звана "тривожна" кнопка та як користуватись системою за допомогою смартфона та спеціальної Bluetooth-мітки.

Для цього треба встановити спеціальний додаток "Benish GUARD" на смартфон та "прив'язати" його до системи на власному авто. Жодних брелків з кнопками цей охоронний комплекс не має, натомість є дві мітки, одну з яких треба носити окремо від ключів на авто. Це на випадок, якщо ключі у власника відберуть силоміць.

До речі, це не просто мітка, в ній є мікропроцесор та акселерометр, тож в стані спокою вона не використовує енергію, а значить, термін служби батареї дуже довгий. Замість мітки можна використати власний смартфон – адже він завжди під рукою та носиться окремо від ключів.

Цікаво, що Benish надає на Guard Force трирічну гарантію, під час якої при будь-якому наріканні на роботу охоронної системи головний блок або будь-який інший елемент буде просто замінений на новий.

Більше інформації про Benish Guard Force

Інтерфейс додатка у смартфоні простий та зрозумілий – в ньому відображається інформація про те, де знаходиться авто (на карті), чи зачинена машина, чи стоїть вона на охороні, які двері відчинені тощо. Якщо така функція доступна в автомобілі, також є кнопка дистанційного автозапуску та графік його ввімкнення. Можна самостійно поставити авто в режим “Сервіс” чи зняти з режиму, відслідкувати маршрут пересування машини за певний період.

В додатку безліч додаткових функцій – від налаштування датчиків удару чи положення автомобіля до температури охолоджуючої рідини в двигуні. Наприклад, зараз в Україні почали викрадати каталізатори на припаркованих автомобілях. В Benish Guard Force є датчик положення кузову, тож при спробі перевертання машини до зловмисників одразу приїде оперативна група охорони.

Інноваційна функція системи Benish Guard Force – це технологія GUARD Blocker, яка протидіє глушінню радіосигналів. Як-тільки-но система виявляє роботу генератора перешкод зв'язку, вона блокує всі системи автомобіля та передає сигнал в Диспетчерський центр. Більше того, авто буде заблоковано, навіть якщо головний блок знайдуть та витягнуть з машини.

Окрім того, Benish Guard Force реагує на такі "звичайні" методи крадіжки, як несанкціоноване відчинення дверей чи вмикання запалювання, втрата зв'язку з автомобілем, зниження заряду АКБ чи в мітці, удар чи нахил машини або її примусове переміщення. Захищена система від код-граберів та "вудочок", які збільшують дальність роботи штатного брелка.

Також власник авто в критичній ситуації може натиснути приховану "тривожну кнопку" в салоні авто та проінформувати Benish GPS в необхідності виклику поліції. На місце події виїжджатимуть одна з 600 мобільних груп реагування чи або Національна Поліція.

Скільки коштує супутникова система Benish Guard Force

Чи можна вкрасти авто з охоронною системою Benish Guard Force?

Виробник системи Benish Guard Force настільки впевнений у тому, що обладнаний нею автомобіль не вкрадуть, що єдиний в Україні запровадив Фонд фінансових гарантій у розмірі 3 млн грн для виплат компенсації на випадок крадіжки. Ми вирішили перевірити надійність системи та спробуємо заволодіти автомобілем Audi Q3 з системою Benish Guard Force за допомогою трьох популярних у автокрадіїв методів.

Виробник системи Benish Guard Force настільки впевнений у тому, що обладнаний нею автомобіль не вкрадуть, що єдиний в Україні має фонд фінансових гарантій у розмірі 3 млн грн для виплат компенсації на випадок крадіжки. Ми спробуємо їх заробити – перевіримо надійність системи та заволодіємо автомобілем Audi Q3 з системою Benish Guard Force за допомогою трьох популярних у автокрадіїв методів.

Виманювання автовласника з автомобіля

Перший з них – звичайний обман автовласника. Наш "злодій" чіпляє до автомобіля бляшанку. Автовласник рушає на своєму авто, але невдовзі чує підозрілий звук. Він виходить з машини, щоб оглянути її. Звичайно, при цьому авто залишається заведеним. Поки водій оглядає машину, зловмисник сідає в машину та швидко іде на ній в невідомому напрямку.

Насправді в цьому випадку є кілька варіантів протидії крадіям. Як ми повідомляли раніше, в комплект кожної охоронної системи Benish Guard Force входить 2 Bluetooth-мітки, одну з яких виробник рекомендує носити окремо від ключів. Такою міткою може бути і мобільний телефон. Якщо автовласник вибіг з цією міткою чи власним смартфоном, машина далеко не заїде. Через хвилину чи кілька сотень метрів вона заглохне і зупиниться. Але перед тим в салоні буде звучати попереджувальний сигнал.

Ми перевірили цей метод викрадення і впевнились, що все працює так, як розповідали представники Benish. Автомобіль проїхав кількасот метрів, потім на панелі приладів почали з'являтись сповіщення про несправність, а через кілька метрів автомобіль зупинився. При цьому ввімкнулась аварійна сигналізація та сирена – авто привертало увагу людей, котрі проходили поруч. Зловмисник намагався завести авто, і це йому вдалось. Але машина все одно проїхала кілька метрів і зупинилась. Тож нашому "викрадачу" довелось ганебно втікти та залишити авто напризволяще.

Втім, зазвичай водій сідає в машину, а свій телефон витягує та кладе десь в салоні. А Bluetooth-містку носить разом з ключами. Якщо і мітка, і штатний ключ-брелок, і телефон залишились в машині, спинити її в цьому кварталі вже не вдасться. Тепер автовласнику треба телефонувати до Диспетчерського центру Benish GPS, вказати секретне слово-пароль, яке відомо лише йому та компанії, та обставини події. Диспетчер одразу визначить положення та напрямок руху автомобіля і надасть системі за можливості (коли швидкість авто невелика) заблокувати автомобіль. До цього місця диспетчер Benish викличе поліцію. Цю технологію ми не стали перевіряти, адже за хибний виклик поліції є відповідальність.

Евакуатор

В Києві та інших великих містах працює служба примусової евакуації, та й деякі спритні автовикрадачі тепер використовують цей метод угону. Щоб дізнатись, як Benish Guard Force протидіє цьому виду крадіжки, ми домовились зі знайомим на евакуаторі, щоб той перевіз автомобіль з місця парковки на іншу вулицю. Власник нашої Ауді в цей час чекав у визначеному місці.

Як тільки-но автомобіль закріпили у "лапи" евакуатора та він піднявся над землею, сигналізація Benish Guard Force спрацювала і ввімкнулась сирена. Однак кияни звикли до евакуації, тож ніхто з перехожих не відреагував на крики машини. Натомість до автовласника на телефон надійшов сигнал про нештатну ситуацію. Однак власник не реагував на нього.

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Тим часом диспетчер Benish Guard отримав інформацію про переміщення автомобіля без вмикання запалювання та намагається зателефонувати власнику. Однак – безрезультатно. Тоді він телефонує на інші номери, які залишив власник для контакту у позаштатних ситуаціях. Однак родичі нічого не знають про переміщення машини. І тоді диспетчер відслідковує маршрут автомобіля та викликає на нього мобільну групу служби охорони. Подивимось, як вона працює.

Ми з власником "Ауді" їдемо в евакуаторі, яке везе його машину. Через 10 хвилин машину доганяє спецавто з маячками оранжевого кольору – приватна служба охорони. Вони пропонують водію евакуатора зупинитись, і той виконує їх прохання. Охоронці повідомляють, що вони мають інформацію: “автомобіль, який везе евакуатор, везуть незаконно”. Тоді власник Audi показує свої документи на машину. Коли ситуація стає зрозумілою, група від'їжджає. Якби автомобіль справді евакуювали зловмисники, вони б не змогли пояснити мету евакуації. В цьому випадку служба охорони діяла б більш жорстко.

Глушіння

Кажуть, що коли за справу беруться професіонали, то у них все виходить. На жаль, "профі" трапляються і серед автомобільних крадіїв. Вони мають багато технічних засобів, в тому числі "глушилок" радіосигналів. Ці прилади випромінюють шум в ефірі, які не дають змоги визначити сигнали GSM-операторів. Поки працює така "глушилка", злодії спокійно викрадають авто та везуть його у місце, де можна зняти всі засоби охорони.

Не питайте, звідки у нас таке обладнання, однак ми його взяли в оренду. Щоб випадково не вивести з ладу стратегічні державні об'єкти, провели цей експеримент на околиці міста, у дуже популярному для злодіїв місці – парковці біля супермаркету.

Тепер вмикаємо "глушилку", яка використовується професійними автокрадіями та випромінює так званий "білий шум", тобто нівелює усі радіосигнали навколо.

Тим часом зловмисник з власним комплектом ключів сідає в машину і… йому вдається її завести! Невже ця новітня та дорога охоронна система не спрацювала? Спостерігаємо далі. Автомобіль рушає та набирає швидкість. Але вже через кілька метрів зупиняється та починає волати про допомогу – вмикається світлова та звукова сигналізація. Адже система Benish Guard Force всередині автомобіля заблокувала усі таємні реле, які блокують рух автомобіля. Зловмисник знову опиняється в ситуації, коли потрібно тікати.

Навіть якщо під час глушіння злодій не почне викрадання машини, а буде спостерігати, машина все одно заблокується. А через кілька хвилин диспетчер Benish зателефонує власнику, щоб дізнатися, чи все з його машиною гаразд. І тоді вони разом приймуть рішення, чи варто викликати поліцію.

Насправді як саме працює ця система – секрет компанії Benish GPS. Але нам, як власникам автомобіля, який захищений системою Benish Guard Force, про це знати не обов'язково. Важливо інше – які б ми не придумали методи крадіжки автомобіля, жодна з них не спрацювала. І відшкодування з Фонду фінансових гарантій, в якому знаходиться 3 мільйони гривень від Benish GPS, ми отримати не змогли. Мабуть, зловмисникам теж не варто намагатись…

Найпоширеніші запитання про систему Benish Guard Force