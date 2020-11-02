Це сума гарантійного фонду, з якого буде виплачене відшкодування власнику автомобіля, який встановив охоронну систему нового покоління Benish GUARD Force, а машину викрали та не знайшли.

Компанія Benish GPS презентувала дві охоронні системи нового покоління, інтегровані з мобільними додатками у смартфоні. Вони складаються з основного блоку, набору датчиків та окремої GPS-антени.

Нова лінійка представлена двома комплектаціями, перша з яких – Benish GUARD Force – супутниковий комплекс нового покоління з функцією протидії глушінню. Друга – Benish GUARD Force Light – супутникова система безпеки зі smart-керуванням функціями автомобіля.

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На онлайн-презентації новинок компанія назвала особливості нових охоронних систем:

Технологія протидії глушінню GUARD Blocker, яка унеможливлює блокування або перехоплення захисних каналів зв'язку.

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Щосекундний контроль зв'язку із системою

Невразливість до "глушилок", "вудочок", кодграбберів.

Керування функціями авто з телефону (увімкнення обігріву салону, запуск двигуна для підзарядки АКБ, відчинити чи зачинити двері, поставити або зняти з режиму "Сервіс" тощо.

Безконтактні Bluetooth-мітки нового покоління в комплекті

Підтримка в дорозі 24/7, власний Диспетчерський центр, Національна поліція і 600+ мобільних груп реагування.

Як зазначив Артем Боцвін, комерційний директор Benish GPS: "Ми провели дослідження і з упевненістю можемо сказати, що на сьогодні на українському ринку автобезпеки цей продукт не має аналогів ні за якістю обладнання, ні за ціною. Окремо також варто відзначити мобільний додаток для інсталяторів, який дає можливість налаштовувати систему індивідуально".

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Вартість системи Benish GUARD Force – еквівалент 799 доларів, включаючи перший рік обслуговування, абонентське обслуговування з другого року обслуговування – 5677 грн на рік.

"Полегшена" система Benish GUARD Force Light має практично ті ж функції, окрім протидії глушінню і та акселерометра. Її вартість – еквівалент 499 дол. та 3600 грн абонплати в рік, починаючи з другого року володіння.