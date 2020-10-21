У Benish вірять, що кожен водій заслуговує найвищого рівня безпеки. Компанія першою в Україні почала впроваджувати супутникові системи безпеки для автотранспорту і сьогодні є найбільшим гравцем на ринку автомобільної телематики в Україні. Але лідер, який стоїть на місці, – не лідер. Настав час переглянути власні правила, стратегію, комунікації – провести редизайн та рестарт компанії в цілому.

Більшість супутникових систем безпеки, які встановлені на автомобілі українців, – з Benish GPS. В Україні ніхто не може запропонувати комплекс: обладнання та програмне забезпечення власної розробки, а також власний Диспетчерський центр, що працює 24/7.

В основі нової стратегії Benish GPS лежить ідея не просто захищати автотранспорт, а розвивати концепцію “Розумного автомобіля”. Benish GPS – лідер і експерт автомобільної безпеки.

Це лідер, який:

забезпечує максимальну car safety

працює в концепції connected cars

розвиває технології smart cars

дарує автовласникам peace of mind.



Нова комунікація бренду будується навколо реальних конкурентних переваг компанії: клієнтський сервіс і технології.

Benish GPS – це саме той бренд, якому можна довірити безпеку свого автомобіля і спати спокійно. Як сказав один з клієнтів компанії: “Якщо ручка, то – Parker. Якщо система безпеки для авто, то – Benish”.

Нова візуальна ідентичність бренду базується на збереженні 17-річних традицій і мінімалістичному підході, який ніби би говорить: “Нічого зайвого – тільки безпека, тільки Benish”.





Мінімалізм в дизайні об'єднується з емоційними повідомленнями бренд-комунікації. В основі комунікації щоденні страхи автовласників: “Що буде, якщо я залишу своє авто вночі біля будинку, а не на парковці, що охороняється?”, “Припаркувався на узбіччі, поспішаю на зустріч, а поруч з автомобілем крутяться якісь підозрілі хлопці”. Тут вже всі думки про це, а не про зустріч.

Напевно, кожен автомобіліст хоч раз в житті переживав подібні моменти.

“Benish GPS завжди був лідером ринку безпеки, і прийшов час голосно говорити про це. Багато років ми працювали тихо і не говорили про досягнення, а їх дуже багато. Прийшов час змінити підхід і стати більш публічними і відкритими, адже лідер не повинен мовчати! Лідер повинен задавати тон і рухати ринок вперед! Я хочу, щоб Benish GPS став для автомобілістів другом і помічником в питаннях безпеки, якому можна зателефонувати в будь-який момент, і він підкаже найкраще рішення!” – каже Президент компанії Хаїм Беніш.

“Для реалізації задуманого вже сьогодні в компанії відбувається ряд змін, — розповідає Ольга Носова, консультант з маркетингу Benish GPS. — Ми запускаємо CRM, внесли зміни в клієнтський сервіс, скоро запустимо новий сайт компанії з особистим кабінетом для клієнта і можливістю онлайн-купівлі. Розробили новий продуктовий ряд і низку нових послуг, які презентуємо найближчим часом, ввели посаду консультантів з автобезпеки, щоб надавати максимально високий рівень сервісу і розробляти індивідуальні рішення для клієнтів”.

Benish GPS інформує і оберігає.