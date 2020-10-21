В Benish верят, что каждый автомобилист достоин самого высокого уровня безопасности. Компания первой в Украине занялась спутниковыми системами безопасности для автотранспорта и на сегодня является самым крупным игроком на рынке автомобильной телематики. Но лидер, который стоит на месте, – не лидер. Пришло время пересмотреть правила, стратегию, коммуникации – провести редизайн и рестарт компании.

Большинство спутниковых систем безопасности, которые установлены на автомобили украинцев, – из Benish GPS. В Украине никто больше не может предложить комплекс: оборудование и программное обеспечение собственной разработки, а также собственный Диспетчерский центр, работающий 24/7.



В основе новой стратегии Benish GPS лежит идея не просто защищать автотранспорт, а развивать концепцию “Умного автомобиля”. Benish GPS – лидер и эксперт автомобильной безопасности.

Это лидер, который:

обеспечивает максимальную car safety

работает в концепции connected cars

развивает технологии smart cars

дарит автовладельцам peace of mind



Новая коммуникация бренда строится вокруг реальных конкурентных преимуществ компании: клиентский сервис и технологии.

Benish GPS — это тот самый бренд, которому можно доверить безопасность своего автомобиля и спать спокойно. Как сказал один из клиентов компании: “Если ручка, то – Parker. Если система безопасности для авто, то – Benish”.

Новая визуальная идентичность бренда базируется на сохранении 17-летних традиций и минималистическом подходе, который как бы говорит: “Ничего лишнего – только безопасность, только Benish”.

Минимализм в дизайне объединяется с эмоциональными сообщениями бренд-коммуникации. В основе коммуникации ежедневные страхи автовладельцев: “Что будет, если я оставлю свое авто на ночь возле дома, а не на охраняемой стоянке?”, “Припарковался на обочине, спешу на встречу, а рядом с автомобилем крутятся какие-то подозрительные ребята”. Тут уже все мысли об этом, а не о встрече.

Наверное, каждый автомобилист хоть раз в жизни переживал подобные моменты.

“Benish GPS всегда был лидером рынка безопасности, и пришло время громко говорить об этом. Много лет мы работали тихо и не говорили о достижениях, а их очень много. Пришло время изменить подход и стать более публичными и открытыми, ведь лидер не должен молчать! Лидер должен задавать тон и двигать рынок вперед! Я хочу, чтобы Benish GPS стал для автомобилистов другом и помощником в вопросах безопасности, которому можно позвонить в любой момент, и он подскажет лучшее решение!” – говорит Президент компании Хаим Бениш.

“Для реализации задуманного уже сегодня в компании происходит ряд изменений, — рассказывает Ольга Носова, консультант по маркетингу Benish GPS. — Мы запускаем CRM, внесли изменения в клиентский сервис, в ближайшие дни запустим новый сайт компании с личным кабинетом для клиента и возможностью онлайн-покупки. Разработали новую продуктовую линейку и ряд новых услуг, которые презентуем в ближайшее время, ввели должность консультантов по автобезопасности, чтобы оказывать максимально высокий уровень сервиса и разрабатывать индивидуальные решения под клиентов”.

Benish GPS информирует и оберегает.