Это сумма гарантийного фонда, из которого будет выплачено возмещение владельцу автомобиля, который установил охранную систему нового поколения Benish GUARD Force, а машину угнали и не нашли.

Компания Benish GPS представила две охранные системы нового поколения, интегрированные с мобильными приложениями в смартфоне. Они состоят из основного блока, набора датчиков и отдельной GPS-антенны.

Новая линейка представлена ​​двумя комплектациями, первая из которых – Benish GUARD Force – спутниковый комплекс нового поколения с функцией противодействия глушению. Вторая – Benish GUARD Force Light – спутниковая система безопасности с smart-управлением функциями автомобиля.

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На онлайн-презентации новинок компания назвала особенности новых охранных систем:

Технология противодействия глушения GUARD Blocker, которая исключает блокирование или перехват защитных каналов связи.

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Ежесекундный контроль связи с системой

Неуязвимость к "глушилкам”, "удочкам", кодграбберам.

Управление функциями авто с телефона (включение обогрева салона, запуск двигателя для подзарядки АКБ, открыть или закрыть дверь, поставить или снять с режима "Сервис" и другие.

Бесконтактные Bluetooth-метки нового поколения в комплекте

Поддержка в дороге 24/7, собственный Диспетчерский центр, Национальная полиция и 600+ мобильных групп реагирования.

Как отметил Артем Боцвин, коммерческий директор Benish GPS: “Мы провели исследования и с уверенностью можем сказать, что на сегодняшний день на украинском рынке автобезопасности этот продукт не имеет аналогов ни по качеству оборудования, ни по цене. Отдельно также стоит отметить мобильное приложение для инсталляторов, который дает возможность настраивать систему индивидуально".

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Стоимость системы Benish GUARD Force – эквивалент 799 долларов, включая первый год обслуживания, абонентское обслуживание со второго года обслуживания – 5677 грн в год.

"Облегченная" система Benish GUARD Force Light имеет практически те же функции, кроме противодействия глушению и акселерометра. Ее стоимость – эквивалент 499 долларов и 3600 грн абонплаты в год, начиная со второго года владения.