Нова лінійка представлена двома комплектаціями, перша з яких – Benish GUARD Force – супутниковий комплекс нового покоління з функцією протидії глушінню. Друга – Benish GUARD Force Light – супутникова система безпеки зі smart-керуванням функціями автомобіля.

Тепер ніякі "вудочки", кодграббери, "глушилки" або навіть сумнозвісний серед автовласників "тетріс" не страшні автомобілям, якщо на них встановлена супутникова система безпеки Benish GUARD Force.

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На онлайн-презентації новинок компанія назвала ТОП 8 переваг продукту, які роблять його на сьогодні привабливим на ринку супутникових систем безпеки:

1) Технологія протидії глушінню GUARD Blocker, яка унеможливлює блокування або перехоплення захисних каналів зв'язку.

2) 8 рівнів захисту авто від угону

3) Щосекундний контроль зв'язку із системою

4) Невразливість до "глушилок", "вудочок", кодграбберів. На сьогодні це єдина в Україні система, яка протидіє глушінню.

5) Керування функціями авто з телефону:

увімкнути обігрів салону

запустити двигун для підзарядки АКБ

відкрити чи закрити двері

поставити або зняти з режиму "Сервіс" та ін.

З Benish GUARD Force все це можливо, якщо технічні параметри авто дозволяють.

6) Безконтактні Bluetooth-мітки нового покоління в комплекті

7) Підтримка в дорозі 24/7, власний Диспетчерський центр, Національна поліція і 600+ мобільних груп реагування

8) І бонус! Ніякої оплати за обслуговування перші 12 місяців.

Як зазначив Артем Боцвін, комерційний директор Benish GPS: "Ми провели дослідження і з упевненістю можемо сказати, що на сьогодні на українському ринку автобезпеки цей продукт не має аналогів ні за якістю обладнання, ні за ціною. Окремо також варто відзначити мобільний додаток для інсталяторів, який дає можливість налаштовувати систему індивідуально".

Компанія настільки впевнена в надійності системи, що створила Фонд фінансових гарантій у розмірі 3 000 000 грн. У разі викрадення автомобіля, на якому встановлена система Benish GUARD Force, компанія виплатить компенсацію з Фонду.

Вартість супутникової системи безпеки Benish GUARD Force також дуже лояльна і складає всього – 799 $, а Benish GUARD Force Light – 499 $.

Більше інформації – за посиланням.