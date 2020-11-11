Новая линейка представлена двумя комплектациями, первая из которых – Benish GUARD Force – спутниковый комплекс нового поколения с функцией противодействия глушению. Вторая – Benish GUARD Force Light-спутниковая система безопасности со smart-управлением функциями автомобиля.

Теперь никакие "удочки", кодграбберы, "глушилки" или даже печально известный среди автовладельцев "тетрис" не страшны автомобилям, если на них установлена спутниковая система безопасности Benish GUARD Force.

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На онлайн-презентации новинок компания назвала ТОП 8 преимуществ продукта, которые делают его на сегодня привлекательным на рынке спутниковых систем безопасности:

1) технология противодействия глушению GUARD Blocker, которая делает невозможным блокировку или перехват защитных каналов связи.

2) 8 уровней защиты авто от угона

3) ежесекундный контроль связи с системой

4) Неуязвимость к "глушилкам", "удочкам", кодграбберам. На сегодня это единственная в Украине система, которая противодействует глушению.

5) управление функциями авто с телефона:

включить обогрев салона

запустить двигатель для подзарядки АКБ

открыть или закрыть дверь

поставить или снять с режима "Сервис" и др.

С Benish GUARD Force все это возможно, если технические параметры авто позволяют.

6) бесконтактные Bluetooth-метки нового поколения в комплекте

7) поддержка в пути 24/7, собственный диспетчерский центр, Национальная полиция и 600 + мобильных групп реагирования

8) и бонус! Никакой оплаты за обслуживание первые 12 месяцев.

Как отметил Артем Боцвин, коммерческий директор Benish GPS: "Мы провели исследование и с уверенностью можем сказать, что на сегодня на украинском рынке автобезопасности этот продукт не имеет аналогов ни по качеству оборудования, ни по цене. Отдельно также стоит отметить мобильное приложение для инсталляторов, которое дает возможность настраивать систему индивидуально".

Компания настолько уверена в надежности системы, что создала Фонд финансовых гарантий в размере 3 000 000 грн. В случае угона автомобиля, на котором установлена система Benish GUARD Force, компания выплатит компенсацию из Фонда.

Стоимость спутниковой системы безопасности Benish GUARD Force также очень лояльна и составляет всего – 799 $, а Benish GUARD Force Light – 499 $.

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