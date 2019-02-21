У січні Ілон Маск анонсував посилений захист від злому і викрадення автомобілів Tesla. Інтригуючий "режим часового" вже почав встановлюватися в деякі моделі автомобілів, і разом з цим людям стало відомо більше подробиць про нововведення.

Багато користувачів побоювалися, що система захисту буде швидко садити заряд акумулятора, а викрадачі зможуть вкрасти USB-флешку з відеозаписами. Виявилося, що компанія Tesla все це передбачила, і користувачам нема про що турбуватися.

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При активації системи користувачі бачать на екрані її короткий опис. Режим дозволяє автомобілю постійно контролювати все, що навколо нього відбувається – для цього використовуються камери автопілота, датчики і мікрофони. Будучи активним, режим оцінює ризик викрадення або вандалізму, записує відео, подає звуковий сигнал і при необхідності відправляє сповіщення на смартфон власника.

Компанія запевняє, що режим споживає мінімальну кількість енергії акумулятора. Що стосується заряду є тільки одне обмеження – для включення захисту необхідно, щоб акумулятор був заряджений на понад 20%.

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Всі відзняті камерами матеріали зберігаються на USB-флешці всередині салону, тому користувачі думали, що її легко можуть вкрасти. Компанія передбачила таку ймовірність і впровадила систему резервного копіювання відео. Всі записані ролики тимчасово зберігаються в хмару, і в разі крадіжки карти пам'яті їх можна легко відновити.

Також компанія попередила, що при включеному “режимі часового” в салоні не рекомендується залишати дітей і тварин. Справа в тому, що в разі спроби викрадення автомобіль починає видавати гучні звуки, і людям всередині салону в цьому випадку точно не позаздриш.