В январе Илон Маск анонсировал усиленную защиту от взлома и угона автомобилей Tesla. Интригующий "режим часового" уже начал устанавливаться в некоторые модели автомобилей, и вместе с этим людям стало известно больше подробностей о новшестве.

Многие пользователи опасались, что система защиты будет быстро сажать заряд аккумулятора, а угонщики смогут украсть USB-флешку с видеозаписями. Оказалось, что компания Tesla все это предусмотрела, и пользователям не о чем беспокоиться.

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При активации системы пользователи видят на экране ее краткое описание. Режим позволяет автомобилю постоянно контролировать все, что вокруг него происходит — для этого используются камеры автопилота, датчики и микрофоны. Будучи активным, режим оценивает риск угона или вандализма, записывает видео, издает звуковые сигналы и при необходимости отправляет уведомления на смартфон владельца.

Компания уверяет, что режим потребляет минимально возможное количество энергии аккумулятора. Касаемо заряда есть только одно ограничение — для включения защиты необходимо, чтобы аккумулятор был заряжен на более 20%.

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Все отснятые камерами материалы сохраняются на USB-флешке внутри салона, поэтому пользователи думали, что ее легко могут украсть. Компания предусмотрела такую вероятность и внедрила систему резервного копирования видео. Все записанные ролики временно сохраняются в облако, и в случае кражи карты памяти их можно легко восстановить.

Также компания предупредила, что при включенном «режиме часового» в салоне не рекомендуется оставлять детей и животных. Дело в том, что в случае попытки угона автомобиль начинает издавать громкие звуки, и людям внутри салона в этом случае точно не позавидуешь.