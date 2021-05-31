За цю технологію компанія Continental отримала відзнаку від Німецької Ради з Дизайну, тепер її впроваджують автовиробники.

Безключовий доступ до автомобіля CoSmA та вигнутий 3D-дисплей від Continental отримали нагороди “Золото” (Gold) та “Переможець” (Winner) за нові розробки у сфері сучасних технологій. Такими призами щорічно нагороджуються значущі інноваційні розробки для використання у майбутньому і все частіше орієнтовані для користувачів, створюючи їм більше зручностей у повсякденному житті.

Автовиробники все частіше пропонують безключовий доступ до своїх нових моделей, в тому числі за допомогою смартфонів. За допомогою системи доступу CoSmA компанія Continental оцифровувала автомобільний ключ і інтегрує функцію безключового доступу безпосередньо у смартфон водія. В останній версії цієї технології широкосмуговий (UWB) CoSmA забезпечує вільний доступ до автомобіля через смартфон із покращеним захистом від крадіжки транспортного засобу. Рішення дозволяє користувачам відчинити двері свого автомобіля та завести його двигун навіть не піднімаючи смартфон. Для цього електроніка автомобіля розпізнає авторизований віртуальний ключ в кишені автовласника, поруч авто або в транспортному засобі з точністю до одного сантиметра.

Завдяки точному виявленню місця перебування CoSmA може також запобігати так званим атакам сканерів викрадачів, які розміщуються між автомобілем і автовласником. Тому викрадачі транспортних засобів більше не можуть перехоплювати та поширювати ключовий код-сигнал, щоб отримати доступ до автомобіля.

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Крім цього, власники транспортних засобів тепер можуть створювати та керувати кількома цифровими ключами одночасно, для цього їм не потрібно передавати класичний фізичний ключ. Сформований електронний ключ автомобіля можна зручно надати членам сім'ї та друзям за допомогою цифрової авторизації доступу в додатку смартфону. Крім того, служби доставлення посилок можуть доставляти онлайн-замовлення безпосередньо у транспортний засіб. І останнє, але не менш важливе: точна локалізація через UWB забезпечує нові функції, такі як дистанційне керування процесом паркування через смартфон.

CoSmA – це новаторське рішення, яке в черговий раз продовжує вдосконалювати та впроваджувати у автомобілях досвід користувачів цифрової ери. Наразі шість ведучих виробників автомобілів вже інтегрують Digital Access Solution у свої моделі наступного покоління.