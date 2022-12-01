Автопроизводитель из Рюссельхайма показал первые изображения Opel Astra Electric.

Opel представляет первую полностью электрическую Astra серийного производства, причем в двух кузовах – хэтчбек и универсал Astra Sports Tourer Electric.

Таким образом, потребители получили в новом Opel Astra наиболее широкий выбор двигателей, чем любая другая модель от этого немецкого производителя. Кроме двигателей внутреннего сгорания, Astra и Astra Sports Tourer уже доступны как электрифицированные гибридные варианты, включая новую топовую модель Astra GSe. В скором времени ассортимент агрегатов дополнится электрической Astra Electric, которую можно будет заказать в Европе с весны 2023 года.

Также интересно Opel Astra получил заряженную версию GSe

Электродвигатель выдает 115 кВт/156 л.с. и максимальный крутящий момент в 270 Нм. И если максимальная скорость многих других электромобилей ограничена до 150 км/ч или 160 км/ч, Astra Electric имеет максимальную скорость 170 км/ч. В зависимости от стиля вождения водители Astra Electric могут выбирать между тремя режимами Eco, Normal и Sport.

На новинку установлена литий-ионная батарея емкостью 54 кВт/ч. 102 элемента батареи размещены в 17 модулях и гарантируют, что Astra Electric может преодолеть до 416 километров исключительно на электротяге (WLTP).

Astra Electric требует всего 12,7 кВт-ч электроэнергии на 100 километров (14,9 кВт-ч согласно WLTP). Кроме того, полностью электрическая Astra стандартно оснащена трехфазным зарядным бортовым устройством мощностью 11 кВт для домашней зарядной станции.

Батарея расположена практически в нижней части кузова, поэтому в салоне все так же достаточно места для пассажиров и багажа. Даже с поднятыми задними сиденьями Astra Sports Tourer Electric имеет объем багажного отделения в 516 литров – со сложенными сиденьями он увеличивается до 1553 литров.

Цифровая панель Pure Panel с двумя большими 10-дюймовыми широкоформатными дисплеями переносит водителя в современный технологический мир Opel. Последнее поколение интуитивно понятного интерфейса отображает все важные функции в формате виджетов – состояние заряда батареи, навигатор или подключенный смартфон. А важные параметры, такие как климат-контроль, можно легко настроить с помощью физических селекторов. Благодаря большому проекционному дисплею E-HUD и системе распознавания голоса водитель может оставаться сосредоточенным на дороге и дорожной ситуации.



В Европе новинку можно будет заказать с весны 2023 года. А на украинском рынке ожидается не менее мощная и заряженная версия по ДВС.