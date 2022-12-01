Автовиробник з Рюсельхайма показав перші зображення Opel Astra Electric.

Opel представляє першу повністю електричну Astra серійного виробництва, причому в двох кузовах – хетчбек та універсал Astra Sports Tourer Electric.

Таким чином споживачі отримали у новому Opel Astra мають ширший вибір двигунів, ніж будь-яка інша модель від цього німецького виробника. Окрім двигунів внутрішнього згоряння, Astra та Astra Sports Tourer вже доступні як електрифіковані гібридні варіанти, включаючи нову топову модель Astra GSe. Невдовзі асортимент агрегатів доповниться електричною Astra Electric, яку можна буде замовити в Європі з весни 2023 року.

Також цікаво Opel Astra отримав заряджену версію GSe

Електродвигун видає 115 кВт/156 к.с. і максимальний крутний момент у 270 Нм. І якщо максимальна швидкість багатьох інших електромобілів обмежена до 150 км/год або 160 км/год, то Astra Electric має максимальну швидкість 170 км/год. Залежно від стилю водіння, водії Astra Electric можуть вибирати між трьома режимами Eco, Normal і Sport.

На новинку встановлена літій-іоннай батарея ємністю 54 кВт/год. 102 елементи батареї розміщені в 17 модулях і гарантують, що Astra Electric може подолати до 416 кілометрів виключно на електротязі (WLTP).

Astra Electric потребує всього 12,7 кВт-год електроенергії на 100 кілометрів (14,9 кВт-год згідно WLTP). Крім того, повністю електрична Astra стандартно оснащена трифазним бортовим зарядним пристроєм потужністю 11 кВт для домашньої зарядної станції.

Батарея розміщена практично в нижній частині кузова, тому в салоні все так же достатньо місця для пасажирів і багажу. Навіть із піднятими задніми сидіннями Astra Sports Tourer Electric має об'єм багажного відділення в 516 літрів – зі складеними сидіннями він збільшується до 1553 літрів.

Повністю цифрова панель Pure Panel з двома великими 10-дюймовими широкоформатними дисплеями також переносить водія в сучасний технологічний світ Opel. Останнє покоління інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу відображає всі важливі функції у форматі віджетів – стан заряду батареї, навігатор, або ж підключений смартфон. А важливі параметри, такі як клімат-контроль, можна легко налаштувати за допомогою фізичних селекторів. Завдяки великому проєкційному дисплею E-HUD і системі розпізнавання голосу, водій може залишатися зосередженим на дорозі та дорожній ситуації.



У Європі новинку можна буде замовити з весни 2023 року. А на українському ринку очікується не менш потужна і заряджена версія з ДВЗ.