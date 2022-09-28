Перший представник суббренду Astra GSe виявився не електромобілем, а гібридом.

Opel вже анонсував повернення суббренду GSe, під яким будуть випускатись спортивні автомобілі, оснащені електрифікованими трансмісіями. Замість "Grand Sport Einspritzung" (Grand Sport Injection) ця абревіатура тепер означає "Grand Sport Electric". Першим серійним представником є Astra GSe 2023 року в кузовах хетчбек і універсал.

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Новинка використовує гібридну установку, яка підключається до електромережі, сумарною потужністю 225 кінських сил (165 кіловат) і максимальним крутним моментом 360 Ньютон-метрів. Втім, це менше, ніж Skoda Octavia RS iV, VW Golf GTE і Cupra Leon eHybrid від Volkswagen Group, які забезпечують 245 к.с. (180 кВт) і 400 Нм (295 фунт-фут).

Якщо потужність Astra GSe здається знайомою, то на це є вагома причина. Такі ж показники має гібридний Peugeot 308. Обидва оснащені 1,6-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом, який працює разом з електродвигуном, акумулятором на 12,4 кВт/год і восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, що передає потужність на передні колеса.

Порівняно зі звичайною Astra, GSe нижча до землі на 10 міліметрів, має перероблені амортизатори на передній і задній осях. Інженери з Рюссельсхайма також налаштували рульове управління для більш швидкого відгуку, а також встановили нові 18-дюймові легкосплавні диски, взяті від згаданих раніше Manta GSe.

Крім механічних змін, хетчбек і універсал має дещо агресивніший екстер’єр з оновленими бамперами, деещо інший інтер’єр зі спортивними сидіннями, обтягнутими алькантарою. Позначки GSe всередині та зовні показують, що це не звичайна Astra.