Компанія Peugeot офіційно представила нові версії хетчбека та універсала 308 нового покоління. Це повністю електричні Peugeot E-308 та E-308 SW.

Обидві новинки оснащуються електродвигуном потужністю 156 л. та 260 Нм. Динамічні характеристики не розкриваються, але відомо, що водіям буде доступно чотири режими роботи силової установки, у тому числі Brake, яких збільшує ефективність системи рекуперативного гальмування.

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Живить мотор високовольтна батарея ємністю 54 кВтг, що на 80% складається з нікелю, на 10% - з марганцю і на 10% - з кобальту. Запас ходу становить понад 400 км. У стандартну комплектацію входить трифазний зарядний пристрій з номінальною потужністю 11 кВт, а при використанні зарядки на 100 кВт енергія від 20 до 80% набирається менш ніж за 25 хвилин.

Одним із ключових факторів при створенні новинок була аеродинамічна ефективність. Передня частина хетчбека та універсала була оптимізована, як і днище, а також було розроблено новий комплект 18-дюймових алюмінієвих коліс. У стандарті також є шини з низьким коефіцієнтом тертя. У підсумку середнє енергоспоживання становить 12,7 кВтг на 100 км.

Салон Peugeot E-308 та E-308 SW ідентичний версіям з традиційними двигунами. У електромобілів також є фірмовий iCockpit, який складається з 10-дюймової цифрової панелі приладів і 10-дюймового екрану мультимедіа системи, а також фірмове рульове колесо, світлодіодне інтер'єрне підсвічування і всі новітні системи допомоги водію.

У продаж Peugeot E-308 та E-308 SW надійдуть у середині 2023 року. Ціни ще не оголошено.