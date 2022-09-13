Компания Peugeot официально представила новые версии хэтчбека и универсала 308 нового поколения. Это полностью электрические Peugeot E-308 и E-308 SW.

Обе новинки оснащаются электродвигателем мощностью 156 л. и 260 Нм. Динамические характеристики не раскрываются, но известно, что водителям будут доступны четыре режима работы силовой установки, в том числе Brake, который увеличивает эффективность системы рекуперативного торможения.

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Питает мотор высоковольтная батарея емкостью 54 кВтч, что на 80% состоит из никеля, на 10% – из марганца и на 10% – из кобальта. Запас хода составляет более 400 км. В стандартную комплектацию входит трехфазное зарядное устройство с номинальной мощностью 11 кВт, а при использовании зарядки на 100 кВт энергия от 20 до 80% набирается менее чем за 25 минут.

Одним из ключевых факторов при создании новинок была аэродинамическая эффективность. Передняя часть хэтчбека и универсала была оптимизирована, как и днище, а также разработан новый комплект 18-дюймовых алюминиевых колес. В стандарте также есть шины с низким коэффициентом трения. В результате среднее энергопотребление составляет 12,7 кВтч на 100 км.

Салон Peugeot E-308 и E-308 SW идентичен версиям с традиционными двигателями. У электромобилей также есть фирменный iCockpit, состоящий из 10-дюймовой цифровой приборной панели и 10-дюймового экрана мультимедиа системы, а также фирменное рулевое колесо, светодиодная интерьерная подсветка и все новейшие системы помощи водителю.

В продажу Peugeot E-308 и E-308 SW поступят в середине 2023 года. Цены еще не объявлены.