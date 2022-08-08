До наших дней дошли лишь три эксклюзивных Peugeot 402 Darl'mat Special Coupe. Автомобиль отличается очень нестандартным дизайном в стилистике арт-деко.

В США на аукцион RM Sotheby's выставили очень редкий Peugeot 402 Darl'mat Special Coupe 1938 года. Авангардный спорткар планируют продать примерно за 1,5 миллиона долларов, и это рекорд для автомобилей французской марки. Детали неординарной машины раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

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Peugeot 402 был флагманом в линейке бренда 30-х годов. Всего выпустили около 75 000 этих авто, однако лишь шесть из них получили эксклюзивные кузова Darl'mat Special Coupe от ателье Portout. До наших дней сохранилось только три таких купе.

Причудливый внешний вид Peugeot 402 Darl'mat Special Coupe в стилистике арт-деко разработал известный дизайнер Жорж Полен, впоследствии ставший одним из лидеров французского Движения сопротивления во время Второй мировой. У автомобиля элегантный дизайн с обтекаемыми раздутыми поверхностями и обилием хрома в отделке.

Кроме того, купе быстрее стандартного Peugeot 402, ведь его 2,0-литровую четверку дополнили механическим компрессором. Это подняло ее мощность до 73 л.с., а максимальная скорость составила 125 км/ч. В 1938 году один такой спорткар победил в своем классе в 24-часовой гонке в Ле-Мане.