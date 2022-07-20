Несмотря на название Peugeot, эта модель очень похожа на Gelandewagen.

Внешне французский тактический вездеходный автомобиль (VLTT) Peugeot P4 очень похож на Mercedes-Benz G-класс, и это не удивительно: он производился по лицензии австрийской фирмы Steyr-Daimler Puch AG. Эти внедорожники производились только для силовых структур и госслужб, в открытую продажу не поступали. Всего с 1982 по 1992 год было произведено 13 500 автомобилей.

Внедорожник Peugeot P4 – это фактически Gelandewagen G463 в двухдверной версии с тентованным кузовом. Впрочем, также выпускала машина, у которой дверь была из брезента.

Кстати, украинские волонтеры выкупят 11 итальянских бронеавтомобилей.

В отличие от кузова, двигатель у Peugeot P4 был французский или бензиновый 2,0-литровый от Peugeot 504 мощностью 79 л.с. или дизель от Peugeot 505 объемом 2,5 литра и мощностью 70 л.

Помимо базовых, Peugeot P4 имел специальные версии, которые оснащались гораздо более мощными двигателями: трехлитровыми карбюраторными на 170 л.с. или дизелем мощностью 110 л (атмосферный вариант) или 150 л. (турбоверсия).

Специальные версии Peugeot P4:

Peugeot P4P (P4 Protégé) – бронированная версия вездехода, являющаяся платформой для целого ряда образцов вооружений: 81-мм миномета, ПТУР MILAN или 20-мм автоматической пушки, производилась фирмой Panhard;

– бронированная версия вездехода, являющаяся платформой для целого ряда образцов вооружений: 81-мм миномета, ПТУР MILAN или 20-мм автоматической пушки, производилась фирмой Panhard; Peugeot P4 SAS – сверхлегкий БТР для спецназовцев на основе Peugeot P4P, выполнявший функцию рейдовой машины;

– сверхлегкий БТР для спецназовцев на основе Peugeot P4P, выполнявший функцию рейдовой машины; ЗРК ближнего радиуса действия ASPIC P4 – на доработанном шасси P4 размещалась турель с пусковой установкой ПЗРК Mistral и оптической системой наведения, производимой фирмой Matra;

– на доработанном шасси P4 размещалась турель с пусковой установкой ПЗРК Mistral и оптической системой наведения, производимой фирмой Matra; P4 VIPAIR (Véhicule d’Intervention et de Projection Air) – вариант для коммандос ВВС, являвшийся фактически ЗРК P4 ASPIC с демонтированным комплексом вооружения, производился фирмой Arquus (военное подразделение Renault) на заводе в Marolles-en-Hurepoix

Базовый внедорожник Peugeot P4 без вооружения являлся машиной командиров взвода-роты. По отзывам пользователей – это была надежная машина, но не слишком быстрая, низкооборотный экономичный двигатель не отличался особой живостью. Места для перевозки различных грузов, необходимых для повседневной работы подразделений, часто не хватало.

В 2016 году министерство обороны Франции решило заменить Peugueot P4 на небронированные тактические автомобили с полным приводом ACMAT Light Tactical Vehicle Station Wagon. Они созданы на базе Ford Everest, у которых установлена усиленная подвеска, другой двигатель.

Так что французской армии он не нужен, но украинской очень бы пригодился. Ведь такой легендарный внедорожник, как Gelandewagen, хоть и во французском исполнении, мог эффективно выполнять задачи во время войны в Украине.

Напомним, какое еще вооружение Франция могла предоставить Украине.