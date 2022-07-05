Украинские волонтеры покупают 11 бронеавтомобилей MLS SHIELD для десанта.

Украинские волонтеры получили экспортную лицензию Италии на покупку бронированной техники для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил волонтер Юрий Бирюков. Переговоры о получении экспортной лицензии продолжались три месяца.

Партия из одиннадцати бронеавтомобилей MLS SHIELD предназначена для батальона Десантно-штурмовых войск ВСУ, уже готовых к погрузке и отправке в Украину. Аванс в размере 50 миллионов гривен уже оплачен. Для завершения оплаты заказа необходимо собрать 45 миллионов гривен.

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По словам Бирюкова, техника прибудет через неделю, после полной уплаты суммы покупки.

MLS SHIELD использует шасси своей разработки на базе автомобилей Iveco. Полная снаряженная масса бронеавтомобиля может достигать 13 т. Он имеет 6-ступенчатую автоматическую коробку передач Alison и двигатель Cummins.

Вместимость MLS SHIELD – 10 человек, включая водителя. Глубина преодоления водного препятствия вброд – 1,5 м. Крыша бронированной машины приспособлена для размещения поворотной турели.