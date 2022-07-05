Українські волонтери купують 11 бронеавтомобілів MLS SHIELD для десанту.

Українські волонтери отримали експортну ліцензію Італії на закупівлю броньованої техніки для Збройних Сил України. Про це повідомив волонтер Юрій Бірюков. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці.

Партія з одинадцяти бронеавтомобілів MLS SHIELD призначена для батальйону Десантно-штурмових військ ЗСУ, вже готові до завантаження та відправки до України. Аванс у розмірі 50 мільйонів гривень, вже сплачено. Для завершення оплати замовлення необхідно зібрати 45 мільйонів гривень.

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За словами Бірюкова, техніка прибуде за тиждень, після повної сплати суми покупки.

MLS SHIELD використовує шасі власної розробки на базі автомобілів Iveco. Повна споряджена маса бронеавтомобіля може сягати 13 т. Він має 6 ступінчасту автоматичну коробку передач Alison та двигун Cummins.

Місткість MLS SHIELD – 10 осіб, включаючи водія. Глибина долання водної перешкоди вбрід – 1,5 м. Дах броньованої машини, пристосований для розміщення поворотної турелі.