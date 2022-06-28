Бронеавтомобіль Husky TSV був розроблений на замовлення британської армії для виконання задач з патрулювання території, але також може використовуватись як командно-штабна машина або ж як санітарний автомобіль.

Збройні Сили України вже отримали від міжнародних партнерів близько 250 бронемашин західних зразків, повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков. Серед них – бронеавтомобілі Husky Tactical Support Vehicle (TSV), які нам надала Велика Британія.

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Husky TSV — це високомобільна повнопривідна тактична машина підтримки, яка була представлена у 2006 році та базується на вантажному шасі International MXT від компанії Navistar Defense. Вона розроблена спеціально для британської армії, аби захистити особовий склад від легкого стрілецького озброєння і мін під час виконання завдань з патрулювання території. Випускається у трьох модифікаціях — позашляховик для патрулювання, автомобіль швидкої допомоги та командно-штабна машина.

Бронеавтомобіль має довжину 6,4 м, висоту 2,5 м та ширину 2,4 м при вазі 15300 фунтів (майже 7 тонн). У ньому можуть розміститися чотири особи, включаючи водія та командира. Машина оснащена універсальним кулеметом калібру 12,7 мм та дистанційно керованою системою озброєння з дверима та скляними бійницями.

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Міцна рама шасі може бути посилена бронею, зберігаючи при цьому високі маневреність, тягові та гальмівні властивості.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022

Husky TSV вважається середньоброньованим автомобілем, захист для якого розроблений ізраїльською компанією Plasan Sasa та має два знімні комплекти.

На Husky TSV встановлений 6-літровий двигун MaxxForce потужністю 340 к.с. (254 кВт), що здатний розганяти машину до майже 113 кілометрів за годину. Бронеавтомобіль також оснащений колесами Hutchinson із системою фіксації борту та центральною системою підкачування шин Dana.