На півдні України триває інтенсивна підготовка підрозділів морської піхоти з використанням британської бронетехніки.

Під час навчань на півдні України військовослужбовці опановують нові зразки техніки, переданої нам державами-партнерами.

Як розповів кореспонденту АрміяInform командир одного з підрозділів, наразі його підлеглі опановують тактику дій та особливості застосування британських бронемашин Мastіff. “Потрібно вивчити багато аспектів, щоб правильно застосовувати цю техніку”, – пояснює офіцер.

До речі які характеристики у британських Мastіff

Враженнями від роботи на новій техніці поділився й командир відділення, який разом з підлеглими відпрацьовував елементи спішування десанту перед штурмом та посадки в броньовану машину під час бою.

“Машина дуже хороша, працює відмінно, вона маневрена, швидка і надійна. Якщо порівнювати зі старими, радянськими зразками, відчувається, наскільки Мastіff зручніший, фактично зроблений для людей”, – поділився враженнями молодший командир.

Він також відзначив рівень захисту броньованого транспортера. Каже, під час військової операції в Афганістані траплялись випадки, коли ці машини підривались на мінах, при цьому жоден із членів екіпажу не загинув.

Під час підготовки морські піхотинці опановують не лише британські бронемашини, а й інші зразки озброєння та військової техніки, які надходять до нас з-за кордону.