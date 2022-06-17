На юге Украины идет интенсивная подготовка подразделений морской пехоты с использованием британской бронетехники.

Во время учений на юге Украины военнослужащие знакомятся с новыми образцам техники, переданной нам государствами-партнерами.

Как рассказал корреспонденту АрмияInform командир одного из подразделений, в настоящее время его подчиненные обучаются тактике действий и особенностям применения британских бронемашин Мastіff. "Нужно изучить многие аспекты, чтобы правильно использовать эту технику", – объясняет офицер.

Кстати какие характеристики у британских Мastіff

Впечатлениями от работы на новой технике поделился командир отделения, который вместе с подчиненными отрабатывал элементы спешивания десанта перед штурмом и посадки в бронированную машину во время боя.

“Машина очень хорошая, работает отлично, она маневренная, быстрая и надежная. Если сравнивать со старыми, советскими образцами, чувствуется, насколько Мastiff более удобный, фактически сделан для людей”, – поделился впечатлениями младший командир.

Он также отметил уровень защиты бронированного транспортера. Говорит, во время военной операции в Афганистане были случаи, когда эти машины взрывались на минах, при этом ни один из членов экипажа не погиб.

Во время подготовки морские пехотинцы обучаются не только на британских бронемашинах, но и на других образцах вооружения и военной техники, которые поступают к нам из-за рубежа.