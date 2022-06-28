Бронеавтомобиль Husky TSV был разработан по заказу британской армии для выполнения задач по патрулированию территории, но также может использоваться как командно-штабная машина или санитарный автомобиль.

Вооруженные Силы Украины уже получили от международных партнеров около 250 бронемашин западных образцов, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Среди них – бронеавтомобили Husky Tactical Support Vehicle (TSV), которые нам предоставила Великобритания.

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Husky TSV – это высокомобильная полноприводная тактическая машина поддержки, которая была представлена ​​в 2006 году и базируется на грузовом шасси International MXT от компании Navistar Defense. Она разработана специально для британской армии, чтобы защитить личный состав от легкого стрелкового вооружения и мин при выполнении задач по патрулированию территории. Выпускается в трех модификациях: внедорожник для патрулирования, автомобиль скорой помощи и командно-штабная машина.

Бронеавтомобиль имеет длину 6,4 м, высоту 2,5 м и ширину 2,4 м при весе 15 300 фунтов (почти 7 тонн). В нем могут разместиться четыре человека, включая водителя и командира. Машина оснащена универсальным пулеметом калибра 12,7 мм и дистанционно управляемой системой вооружения с дверью и стеклянными бойницами.

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Прочная рама шасси может быть усилена броней, сохраняя при этом высокие маневренность, тяговые и тормозные свойства.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022

Husky TSV считается среднебронированным автомобилем, защита для которого разработана израильской компанией Plasan Sasa и имеет два съемных комплекта.

На Husky TSV установлен 6-литровый двигатель MaxxForce мощностью 340 л. (254 кВт), что способен разгонять машину почти до 113 километров в час. Бронеавтомобиль также оснащен колесами Hutchinson с системой фиксации борта и центральной системой подкачки шин Dana.