Попри назву Peugeot, ця модель дуже схожа на Gelandewagen.

Зовні французький тактичний всюдихідний автомобіль (VLTT) Peugeot P4 дуже схожий на Mercedes-Benz G-клас, і це не дивно: він вироблявся за ліцензією австрійської фірми Steyr-Daimler Puch AG. Ці позашляховики вироблялася лише для силових структур та держслужб, у відкритий продаж не надходили. Всього з 1982 по 1992 рік було виготовлено 13 500 автомобілів.

Позашляховик Peugeot P4 – це фактично Gelandewagen G463 у дводверній версії з тентованим кузовом. Втім, також випускала машина, у якої двері були з брезенту.

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На відміну від кузова, двигун у Peugeot P4 був французький – або бензиновий 2,0-літровий від Peugeot 504 потужністю 79 к.с. або дизель від Peugeot 505 об’ємом 2,5 літра і потужністю 70 к.с.

Окрім базових, Peugeot P4 мав спеціальні версії, які оснащувалися набагато потужнішими двигунами: трилітровими карбюраторними на 170 к.с. або дизелем потужністю 110 л (атмосферний варіант) чи 150 к.с. (турбоверсія).

Спеціальні версії Peugeot P4:

Peugeot P4P (P4 Protégé) – броньована версія всюдихода, що є платформою для цілого ряду зразків озброєнь: 81-мм міномета, ПТУР MILAN або 20-мм автоматичної гармати, вироблялася фірмою Panhard;

– броньована версія всюдихода, що є платформою для цілого ряду зразків озброєнь: 81-мм міномета, ПТУР MILAN або 20-мм автоматичної гармати, вироблялася фірмою Panhard; Peugeot P4 SAS – надлегкий БТР для спецпризначенців на основі Peugeot P4P, що виконував функцію рейдової машини;

– надлегкий БТР для спецпризначенців на основі Peugeot P4P, що виконував функцію рейдової машини; ЗРК ближнього радіуса дії ASPIC P4 – на доопрацьованому шасі P4 розміщувалася турель із пусковою установкою ПЗРК Mistral та оптичною системою наведення, що вироблявся фірмою Matra;

– на доопрацьованому шасі P4 розміщувалася турель із пусковою установкою ПЗРК Mistral та оптичною системою наведення, що вироблявся фірмою Matra; P4 VIPAIR (Véhicule d’Intervention et de Projection Air) – варіант для командос ВПС, що був фактично ЗРК P4 ASPIC з демонтованим комплексом озброєння, вироблявся фірмою Arquus (військовий підрозділ Renault) на заводі в Marolles-en-Hurepoix



Базовий позашляховик Peugeot P4 без озброєння був машиною командирів взводу-роти. За відгуками користувачів – це була надійна машина, але не надто швидка, низькооборотний економний двигун не відрізнявся особливою жвавістю. Місця для перевезення різних вантажів, які потрібні для повсякденної роботи підрозділів, часто не вистачало.

У 2016 році міністерство оборони Франції вирішило замінити Peugueot P4 на неброньовані “тактичні” автомобілі з повним приводом ACMAT Light Tactical Vehicle Station Wagon. Вони створені на базі Ford Everest, у яких встановлена підсилена підвіска, інший двигун тощо.

Тож французькій армії він не потрібен, але українській дуже б згодились. Адже такий легендарний позашляховик, як Gelandewagen, хоч і у французькому виконанні, міг би ефективно виконувати завдання під час війни в Україні.

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