Президент Франції Еммануель Макрон, який приїхав у Київ, теоретично може виділити Україні багато важкого озброєння. І це жодним чином не зашкодить обороноздатності його країни.

Франція знімає з озброєння застарілі на цю мить для неї танки та бронетранспортери, але Україні вони були б у нагоді.

Під час поставок військової техніки в Україну кожна держава-донор відповідає на головне питання – чи не позначаться відсутність цих озброєнь на обороноздатності цієї країни? Особливо це актуально під час російської агресії в Україну. У Франції одна з найбільших та найкраще оснащених армій НАТО. Щоб підтримувати її в належному стані, техніку та технології у ній постійно оновлюють.

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Саме зараз Франція в процесі переозброєння сухопутних військ за програмою SCORPION (акронім від Synergie du CONtact Reinforced par la Versatility et l'InfovalorisatiON - Синергія з'єднань, посилена універсальністю та оцінкою даних), повідомляє Defense Express. А Україні для відсічі агресії рашистів вкрай потрібне посилення західною технікою.

Під час програми модернізації французької військової техніки на списання підуть 245 колісних танків AMX-10RC та 2000 бронетранспортерів VAB. На заміну AMX-10RC приходить Jaguar, а VBMR Griffon замінює VAB.

EBRC Jaguar, на який замінюють старі колісні танки

Також варто згадати, що у 2010-х роках Париж провів заміну гусеничних БМП AMX-10P на колісну бойову машину VBCI. Станом на 2010 рік у сухопутних військах знаходилось 600 одиниць таких БМП, але їхня подальша доля невідома.

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AMX-10RC

З точки зору бойової ефективності, AMX-10RC, як розробку 70-х років, важко назвати сучасним озброєнням. Але це колісна машина с колісною формулою 6x6 оснащена 105-мм гарматою, що дозволяє їй боротися з легкою бронетехнікою противника.

Важливо те, що у 2010-х роках Nexter провів модернізацію парку цих машин. На них була встановлене додаткове бронювання, покращена підвіска та цифрові системи, а раніше вони були оснащені тепловізійними прицілами.

Щодо рівня бронювання, то декларується захист від 23-мм боєприпасів з 300 метрів у лобовій проекції. При вазі близько 17 тонн, за рухливість відповідає 250-сильний дизель, який дозволяє розвивати швидкість до 85 км/год.

Зазначимо, що на заміну AMX-10RC приходить EBRC Jaguar. Це також колісна машина з формулою 6x6, який озброєний 40-мм автоматичною гарматою та рівень бронювання STANAG lvl 4, тобто від 14,5 мм зі всіх сторін на відстані 200 метрів. 25-тонний Jaguar приводить у рух 500-сильний двигун, а максимальна швидкість складає 90 км/год.

VAB

VAB, як і AMX-10RC належить до покоління бронетехніки 70-х років. І він є класичним бронетранспортером НАТО того часу із єдиною задачею - транспортування бійців до поля бою. Для цього він оснащений лише кулеметом калібром до 12,7-мм та має виключно протикульове бронювання. Місткість VAB дозволяє йому перевозити до 10 осіб у десантному відділені.

Попри вагу у 14 тонн VAB створений на колісній базі 4х4. Він оснащений 320-сильним дизелем, який забезпечує швидкість до 110 км/год. Також машина може форсувати водні перешкоди вплав.

За час свого існування VAB декілька разів проходив через програми модернізації та капітального ремонту, включно із посиленням бронювання та встановлення бойових модулів, а також заміною трансмісії на автоматичну та посиленням гальм.

На заміну цій машині у Франції приходить VBMR Griffon. Він важить вже 24,5 т., побудований на шасі 6х6 та базово оснащується кулеметним бойовим модулем.

Звісно, назвати AMX-10RC та VAB ідеальними рішеннями для України вкрай складно. Ці машини хоч і проходили модернізацію, але старі за концептуальністю. Тим паче, що при активному застосуванні артилерії колісна техніка виводиться з ладу дуже швидко через вкрай вразливі колеса.

Але зараз Україна в такому стані, що більше значення може мати можливість отримання необхідної кількості бронетехніки взагалі, а вже на другому місці буде знаходитись її сучасність.

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