Колісні самохідні артилерійські установки поки що відносно нечасто трапляються у лавах українського війська. САУ на шасі Tatra мають практично вдвічі збільшений боєзапас.

Європейські партнери продовжують постачати в Україну важке озброєння. Так, днями глава французького уряду Еммануель Макрон розповів, що Франція затвердила відправку Україні 12 САУ "Цезар".

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За наявною інформацією, ЗСУ вже відправили групу артилеристів для навчання роботі з новою технікою. САУ "Цезар" (СAESTAR – Camion Equipe d'un Systeme dʻArtillerie) є 155 міліметровою зброєю, яка вперше була представлена в 1994 році.

Зброя має дальність стрілянини в 42 км звичайними снарядами та понад 50 км - реактивними. Боєкомплект зброї становить 18 пострілів, а екіпаж – 5 – 6 чол. Бойова маса САУ становить лише 17,7 тонни. Автомобіль був побудований на повнопривідному тривісному шасі Renault Sherpa 10 (6х6).

Така основа оснащується турбодизелем DXi7 потужністю 320 к.с., та механічною, 8-ступінчастою КП. Така начинка дозволяє досягти дорожнього просвіту 414 мм, долати підйоми до 60% і ухили до 30%, а також форсувати брід глибиною 1,2 м.

Крім "рідного" шасі Renault, дана САУ може також мати шасі Unimog U2450L (6×6) та шасі Tatra T815 (8×8).