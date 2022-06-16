Приехавший в Киев президент Франции Эммануэль Макрон теоретически может выделить Украине много тяжелого вооружения. И это никак не помешает обороноспособности его страны.

Франция снимает с вооружения устаревшие на этот момент для нее танки и бронетранспортеры, но Украине они пригодились бы.

При поставке военной техники в Украину каждое государство-донор отвечает на главный вопрос – не скажется ли отсутствие этих вооружений на обороноспособности этой страны? Это особенно актуально во время российской агрессии в Украине. Во Франции одна из крупнейших и наиболее оснащенных армий НАТО. Чтобы поддерживать ее в надлежащем состоянии, технику и технологии постоянно обновляют.

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Именно сейчас Франция в процессе перевооружения сухопутных войск по программе SCORPION (акроним от Synergie du CONtact Reinforced par la Versatility et l'InfovalorisatiON – синергия соединений, усиленная универсальностью и оценкой данных), сообщает Defense Express. А Украине для отпора агрессии рашистов крайне необходимо усиление западной техникой.

В программе модернизации французской военной техники на списание пойдут 245 колесных танков AMX-10RC и 2000 бронетранспортеров VAB. На смену AMX-10RC приходит Jaguar, а VBMR Griffon заменяет VAB.

EBRC Jaguar, на который заменяют старые колесные танки

Также стоит упомянуть, что в 2010-х годах Париж произвел замену гусеничных БМП AMX-10P на колесную боевую машину VBCI. По состоянию на 2010 год в сухопутных войсках находились 600 единиц таких БМП, но их дальнейшая судьба неизвестна.

Кстати гусеницы или колеса – что лучше на бездорожье?

AMX-10RC

С точки зрения боевой эффективности, AMX-10RC как разработку 70-х годов трудно назвать современным вооружением. Но эта колесная машина с колесной формулой 6x6 оснащена 105-мм пушкой, что позволяет ей бороться с легкой бронетехникой противника.

Важно, что в 2010-х годах Nexter провел модернизацию парка этих машин. На них была установлена ​​дополнительная бронировка, улучшенная подвеска и цифровые системы, а ранее они были оснащены тепловизионными прицелами.

Что касается уровня бронирования, то декларируется защита от 23 мм боеприпасов с 300 метров в лобной проекции. При весе около 17 тонн, за подвижность отвечает 250-сильный дизель, позволяющий развивать скорость до 85 км/ч.

Отметим, что на смену AMX-10RC приходит EBRC Jaguar. Это также колесная машина с формулой 6x6, вооруженная 40-мм автоматической пушкой и уровнем бронирования STANAG lvl 4, то есть от 14,5 мм со всех сторон на расстоянии 200 метров. 25-тонный Jaguar приводит в движение 500-сильный двигатель, а максимальная скорость составляет 90 км/ч.

VAB

VAB, как и AMX-10RC, принадлежит к поколению бронетехники 70-х годов. И он классический бронетранспортер НАТО того времени с единственной задачей – транспортировкой бойцов на поле боя. Для этого он оснащен только пулеметом калибром до 12,7 мм и имеет исключительно противопульное бронирование. Вместимость VAB позволяет ему перевозить до 10 человек в десантном отделении.

Несмотря на вес в 14 тонн, VAB создан на колесной базе 4х4. Он оснащен 320-сильным дизелем, обеспечивающим скорость до 110 км/ч. Также машина может форсировать водные помехи вплавь.

За время своего существования VAB несколько раз проходил через программы модернизации и капитального ремонта, включая усиление бронирования и установки боевых модулей, а также замену трансмиссии на автоматическую и усиление тормозов.

На смену этой машине во Франции приходит VBMR Griffon. Он весит уже 24,5 т, построен на шасси 6х6 и базово оснащается пулеметным боевым модулем.

Конечно, назвать AMX-10RC и VAB идеальными решениями для Украины очень сложно. Эти машины хоть и проходили модернизацию, но старые по концептуальности. Тем более, что при активном применении артиллерии колесная техника выводится из строя очень быстро из-за крайне уязвимых колес.

Но сейчас Украина в таком состоянии, что большее значение может иметь возможность получения необходимого количества бронетехники вообще, а уже на втором месте будет ее современность.

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