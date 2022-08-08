До наших днів дійшло лише три ексклюзивні Peugeot 402 Darl'mat Special Coupe. Автомобіль відрізняється дуже нестандартним дизайном у стилістиці арт-деко.

У США на аукціон RM Sotheby's виставили вкрай рідкісний Peugeot 402 Darl'mat Special Coupe 1938 року. Авангардний спорткар планують продати приблизно за 1,5 мільйони доларів, і це рекорд для автомобілів французької марки. Деталі неординарної машини розкрили на офіційному сайті аукціонного будинку.

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Peugeot 402 був флагманом у лінійці бренду 30-х років. Усього випустили приблизно 75 000 цих авто, проте лише шість із них отримали ексклюзивні кузови Darl'mat Special Coupe від ательє Portout. До наших днів збереглося лише три такі купе.

Химерний зовнішній вигляд Peugeot 402 Darl'mat Special Coupe у стилістиці арт-деко розробив відомий дизайнер Жорж Полен, який згодом став одним із лідерів французького Руху опору під час Другої світової. В автомобіля елегантний дизайн з обтічними роздутими поверхнями та великою кількістю хрому в обробці.

Крім того, купе швидше за стандартний Peugeot 402, адже його 2,0-літрову четвірку доповнили механічним компресором. Це підняло її потужність до 73 к. с., а максимальна швидкість становила 125 км/год. У 1938 році один такий спорткар переміг у своєму класі у 24-годинній гонці в Ле-Мані.

Саме цей автомобіль у 70-х роках переїхав із Франції до США. Він пройшов якісну реставрацію та перебуває у відмінному стані, а ще неодноразово вигравав нагороди на різних ретро-фестивалях.