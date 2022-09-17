GSe відтепер означає Grand Sport Electric.

Opel раніше випускав заряджені автомобілі під суббрендом GSe. Це були відмінно укомплектовані, спортивні автомобілі. Тепер німецький бренд Opel відроджує культовий спортивний суббренд GSe у новій інтерпретації. Автомобілі з цим шильдиком залишаться динамічними та спортивними, але будуть 100% електричними.

Історична абревіатура «Grand Sport Einspritzung» (Grand Sport Injection), яка відома завдяки Commodore GS/E та Monza GSE, була переосмислена відповідно до нової стратегії Бренду, відтепер GSe символізуватиме «Grand Sport electric».

Бренд Opel має чіткий план стати повністю електричним у Європі до 2028 року, запропонувавши для кожної моделі електрифіковану версію. Тому саме зараз і відбулося повернення та відродження суббренду GSe.

До речі українець самостійно перетворив Opel Kadett на електромобіль

Бренд черпає натхнення зі своєї багатої спадщини, і тому клієнти GSe отримують сміливий та футуристичний дизайн, натхненний минулими поколіннями авто, налаштування шасі з німецькою точністю, відмінний баланс спортивного характеру з високим рівнем комфорту. Як і всі моделі Opel, лінійка GSe проходитиме чисельні випробування німецькими автомагістралями, аби ви відчували себе «королями автобану». Моделі GSe поєднуватимуть спортивний характер з насолодою від водіння – і все це з нульовими викидами СО 2 .

Нещодавно Opel представив Manta GSe, сучасну версію легендарної Manta 1970 року. Прямі чіткі лінії дизайну автомобіля півстоліття тому вважалися простими та скульптурними. Але саме ці лінії дали натхнення для створення нової філософії дизайну Opel сьогодні. Саме Manta A нещодавно стала джерелом натхнення для дизайну нового обличчя марки – Opel Vizor, який органічно об’єднує в єдиний модуль решітку радіатора, систему освітлення та емблему Blitz.

Відповідно до планів Opel, кожен автомобіль в модельному ряду матиме електрифіковану версію до 2024 року. І уже сьогодні ми бачимо значний прогрес у досягнені даної цілі, адже уже зараз клієнт має вибір між 12 електрифікованими моделями від гібридів, таких як Grandland і Astra, до повністю електричних автомобілів, будь то міський кросовер Mokka-e чи сімейний мінівен Zafira-e Life. А також комерційний фургон Combo-e Cargo та багатофункціональний Movano-e.

Але тільки найбільш динамічні та потужні моделі зможуть отримати культовий логотип GSe.

Уже зараз 100% електрична версія OPEL Mokka-e представлена на українському ринку.