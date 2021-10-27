Старенький Opel Kadett став основою для створення саморобного електромобіля. А зробив його наш земляк Володимир Сучков.

За словами чоловіка, він завжди хотів сконструювати електромобіль. Інженер-електрик, який зараз працює столяром, кілька років тому придбав Opel Kadett 1987 року і вирішив оснастити його електричною силовою установкою.

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Старий бензиновий двигун, радіатор та бензобак новий власник зняв, а нову "начинку" почав замовляти через інтернет. Загалом усі деталі та елементи обійшлися чоловіку в 4000 доларів. Сам Opel Kadett 1987 року коштує трохи більше тисячі доларів.

"Починав із контролера, який керує двигуном… придбав і встановив акумулятори із Nissan leaf 2013 року. Потім двигун – потужністю 3 Квт. Прислали його мені з Центральної України, це двигун від навантажувача Балканкар, на який я зробив підвищення напруги зі 40 до 100 В. Далі встановив зарядний пристрій", – каже Володимир.

За словами винахідника, заряду акумуляторів електрокара вистачає на 115 км. Зарядка "до повного" обходиться лише в 30 грн. Попри таку перевагу, в електромобіля є один безсумнівний недолік – відносно невеликий запас ходу, як у старого Nissan leaf.

Ціни на старі Nissan leaf які ще придатні до їзди на невеликі відстані стартують в Україні від 5000 доларів. Приблизно стільки ж витратив народний умілець на створення електромобіля власноруч.