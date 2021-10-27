Старенький Opel Kadett стал основой для создания самодельного электромобиля. А сделал его наш земляк Владимир Сучков.

По словам мужчины, он всегда хотел сконструировать электромобиль. Инженер-электрик, который сейчас работает столяром, несколько лет назад приобрел Opel Kadett 1987 года и решил оснастить его электрической силовой установкой.

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Старый бензиновый двигатель, радиатор и бензобак новый владелец снял, а новую “начинку” начал заказывать через интернет. Все детали и элементы обошлись мужчине в 4 000 долларов. Сам Opel Kadett 1987 года стоит чуть больше тысячи долларов.

“Начинал с контроллера, который управляет двигателем... приобрел и установил аккумуляторы от Nissan leaf 2013 года. Затем двигатель – мощностью 3 Квт. Прислали его мне из Центральной Украины, это двигатель от погрузчика Балканкар, на который я произвел повышение напряжения с 40 до 100 В. Далее установил зарядное устройство”, – говорит Владимир.

По словам изобретателя, заряда аккумуляторов электрокара хватает на 115 км. Зарядка “до полного” обходится всего в 30 грн. Несмотря на такое преимущество, у электромобиля есть один несомненный недостаток – относительно небольшой запас хода, как у старого Nissan leaf.

Цены на старые Nissan leaf, которые еще пригодны к езде на небольшие расстояния, стартуют в Украине от 5 000 долларов. Примерно столько же потратил народный умелец на создание электромобиля своими руками.