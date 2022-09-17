GSe теперь означает Grand Sport Electric.

Opel ранее выпускал заряженные автомобили под суббрендом GSe. Это были отлично укомплектованные спортивные автомобили. Теперь немецкий бренд Opel возрождает культовый спортивный суббренд GSe в новой интерпретации. Автомобили с этим шильдиком останутся динамичными и спортивными, но будут 100% электрическими.

Историческая аббревиатура «Grand Sport Einspritzung» (Grand Sport Injection), известная благодаря Commodore GS/E и Monza GSE, была переосмыслена в соответствии с новой стратегией Бренда, отныне GSe будет символизировать «Grand Sport Einspritzung».

Бренд Opel имеет четкий план стать полностью электрическим в Европе к 2028 году, предложив для каждой модели электрифицированную версию. Поэтому именно сейчас и произошло возвращение и возрождение суббренда GSe.

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Бренд черпает вдохновение из своего богатого наследия, и потому клиенты GSe получают смелый и футуристический дизайн, вдохновленный прошлыми поколениями авто, настройки шасси с немецкой точностью, отличный баланс спортивного характера с высоким уровнем комфорта. Как и все модели Opel, линейка GSe пройдет многочисленные испытания немецкими автомагистралями, чтобы вы чувствовали себя «королями автобана». Модели GSe будут сочетать спортивный характер с удовольствием от вождения – и все это с нулевыми выбросами СО2.

Недавно Opel представил Manta GSe, современную версию легендарной Manta 1970 года. Прямые четкие линии дизайна автомобиля полвека назад считались простыми и скульптурными. Но именно эти линии дали вдохновение создать новую философию дизайна Opel сегодня. Именно Manta A недавно стала источником вдохновения для дизайна нового лица марки – Opel Vizor, органично объединяющего в единый модуль решетку радиатора, систему освещения и эмблему Blitz.

Согласно планам Opel, каждый автомобиль в модельном ряду будет иметь электрифицированную версию к 2024 году. И уже сегодня мы видим значительный прогресс в достижении данной цели, ведь уже сейчас клиент имеет выбор между 12 электрифицированными моделями от гибридов, таких как Grandland и Astra до полностью электрических автомобилей, будь то городской кроссовер Mokka-e или семейный минивэн Zafira-e Life. А также коммерческий фургон Combo-e Cargo и многофункциональный Movano-e.

Но только наиболее динамичные и мощные модели могут получить культовый логотип GSe.

Уже сейчас 100%-ная электрическая версия OPEL Mokka-e представлена ​​на украинском рынке.