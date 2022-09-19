Компактний кросовер Opel Grandland отримав радіаторну решітку Opel Vizor, кілька бензинових та дизельний двигуни, цифровий салон Opel Pure Panel та матричне світло.

Оновлений Opel Grandland отримала сучасне обличчя Opel Vizor і тепер відповідає філософії дизайну Opel. Завдяки повністю цифровій панелі Pure Panel нова модель пропонує водієві абсолютно інше враження від салону. Флагман серед кросоверів Opel також оснащений технологіями та допоміжними системами, які досі клієнти знаходили лише в автомобілях вищого класу.

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Opel Grandland отримав матричне адаптивне головне світло IntelliLux LED® Pixel Light з 168 світлодіодними елементами, це технологія флагманського седану Opel Insignia, яка тепер дебютує в топовому SUV німецького бренду та встановлює нові стандарти в даному класі.

Також Новий Opel Grandland тепер оснащений асистентом напівавтономного водіння, який утримує автомобіль на середині смуги руху, контролює задану швидкість та підтримує дистанцію до автомобіля попереду.

Новий зовнішній вигляд і високий комфорт

Дизайн Opel Grandland розроблений відповідно до нинішньої філософії дизайну Opel. Ефектна спортивна естетика тут поєднується з німецькими точними лініями, що має вирізняти Grandland з потоку автомобілів на дорозі.

Починаючи від нового фірмового обличчя Opel Vizor, Opel Grandland несе в собі всі традиції справжнього німецького бренду. Чіткі лінії передньої частини в поєднанні з фірмовим плавником на капоті відповідають новому дизайн-коду Opel та додають спортивного характеру автомобіля. Фірмовий дизайн простежується також і в задній частині – напис Grandland і логотип бренду стоять посередині дверей багажника.

Opel Grandland оснащується ергономічними сидіннями, які отримали сертифікати AGR. Вони оснащені підігрівом, а в шкіряному оздобленні доступна і вентиляція. Про задніх пасажирів також подбали — тепер для них також доступний обігрів сидінь.

До речі тест-драйв дорестайлінгового Opel Grandland

Інновації Grandland: Pure Panel, IntelliLux LED® Pixel Light

Opel Grandland оснащений панеллю Pure Panel, що складається з двох широкоформатних екранів в одному блоці. Цей повністю цифровий кокпіт, орієнтований на водія, містить найновіші смарт технології та надає найважливішу інформацію.

Стартова комплектація оснащується двома 7-дюймовими екранами — цифровий дисплей панелі приладів плавно перетікає в такого ж розміру сенсорний екран мультимедіа, який має підтримку Apple CarPlay і Android Auto. А в комплектаціях на рівень вище – дисплей панелі приладів на 12-дюймів, та збільшений до 10 дюймів екран мультимедіа.

Ще одна особливість у флагманському кросовері Opel — адаптивне матричне світло IntelliLux LED® Pixel Light. В даній технології 168 світлодіодних елементів в головній оптиці автомобіля забезпечують плавну адаптацію світлового променя відповідно до ситуації на дорозі та оточення, без засліплення водіїв зустрічного транспорту.

Також новим для Opel Grandland є помічник напівавтономного водіння — Highway Integration Assist. Використовуючи камеру та датчики по периметру автомобіля, система об’єднує різноманітних помічників: адаптивний круїз-контроль підтримує дистанцію до автомобіля попереду відповідно до заданої швидкості, а активне утримання в смузі руху тримає Grandland чітко на середині смуги. Завдяки функції «Stop & Go» Grandland автоматично продовжить рух з місця, передня і задня камери є невід’ємними помічниками при парковці, а попередження про сліпі зони допоможуть у щільному міському трафіку.

Три двигуни, три трансмісії, дві комплектації

Новий Opel Grandland – це і нова гама двигунів та трансмісій. Адже тепер новинка готова запропонувати бензинові та дизельний двигуни в поєднанні з механічною та автоматичними КПП.

На вибір покупцям Grandland пропонує 1.2 Pure Tech на 130 к.с., який йде в парі з 6-ступеневою механічною коробкою – для любителів максимального контролю над управлінням. Наступний в гамі йде бензиновий двигун 1.6 Pure Tech на 165 кінських сил, який працює в парі з 6-ступеневою АКПП – максимальний комфорт на рівні з максимальною потужністю.

Окрім того, Opel Grandland залишається вірним своїм традиціям та пропонує сучасний та економічний дизельний двигун об’ємом 1,5 літрів, який видає потужність в 130 к.с, а в парі з сучасним 8-ступеневим автоматом ви отримуєте низьку витрату пального – лише 4.2 літра на 100 км в змішаному типі (за даними NEDC).

Кросовер Opel Grandland на українському ринку вже зі старту продажів буде доступний з повною гамою моторів і трансмісій, а також запропонує вибір з двох комплектацій та додаткових опцій. В результаті кожен покупець знайде для себе ідеальний варіант.

Так, версія Opel Grandland GL ніби відкриває світ даної моделі, спочатку пропонуючи всі основні переваги та гідний рівень оснащення: системи ABS і ESP, круїз-контроль, шість подушок безпеки, розпізнавання дорожніх знаків, утримання в смузі руху, двозонний клімат-контроль, камера заднього виду 1800, підігрів передніх сидінь та підігрів керма, 7-дюймову панель приборів та сенсорний дисплей в салоні, фари EcoLED, легкосплавні 17-дюймові колісні диски.

В даній комплектації на вибір покупцю пропонуються всі три двигуни:

ціна Opel Grandland GL 1.2 Pure Tech 130 МКПП-6 стартує з 907 300 грн.;

ціна Opel Grandland GL 1.6 Pure Tech 165 АКПП-6 від 993 000 грн.;

ціна Opel Grandland GL 1.5 BlueHDi 130 АКПП-8 починається від 1 038 500 грн.

Любителям комфорту і спортивного стилю підійде Opel Grandland GS, який додатково пропонує наступне обладнання:

асистент утримання в смузі руху,

система попередження про зіткнення та екстрене гальмування у міському циклі,

система безключового доступу і запуск двигуна кнопкою,

передній та задній парктронік + камера заднього виду 1800

спортивні сидіння з сертифікацією AGR, які оздоблені преміальною алькантарою

цифрова панель приладів та екран мультимедіа діаметром 12 та 10 дюймів.

Автомобіль Opel Grandland GS буде запропонований з дизельним двигуном 1.5 BlueHDi на 130 к.с, який комплектується сучасною АКП-8. Ціна на дану комплектацію починається від 1 137 200 грн.