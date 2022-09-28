Первый представитель суббренда Astra GSe оказался не электромобилем, а гибридом.

Opel уже анонсировал возвращение суббренда GSe, под которым будут выпускаться спортивные автомобили, оснащенные электрифицированными трансмиссиями. Вместо “Grand Sport Einspritzung” (Grand Sport Injection) эта аббревиатура теперь означает “Grand Sport Electric”. Первым серийным представителем является Astra GSe 2023 года в кузовах хэтчбек и универсал.

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Новинка использует гибридную установку, которая подключается к электросети, суммарной мощностью 225 лошадиных сил (165 киловатт) и максимальным крутящим моментом 360 Ньютон-метров. Впрочем, это меньше, чем Skoda Octavia RS iV, VW Golf GTE и Cupra Leon eHybrid от Volkswagen Group, которые обеспечивают 245 л.с. (180 кВт) и 400 Нм (295 фунт-фут).

Если мощность Astra GSe кажется знакомой, то на это есть веская причина. Такие же показатели имеет гибридный Peugeot 308. Оба оснащены 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который работает вместе с электродвигателем, аккумулятором на 12,4 кВт/ч и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, передающей мощность на передние колеса.

По сравнению с обычной Astra, GSe ниже земли на 10 миллиметров, имеет переработанные амортизаторы на передней и задней осях. Инженеры из Рюссельсхайма перенастроили рулевое управление для более быстрого отклика, а также установили новые 18-дюймовые легкосплавные диски, взятые от упомянутых ранее Manta GSe.

Помимо механических изменений, хэтчбек и универсал имеют несколько более агрессивный экстерьер с обновленными бамперами, где есть другой интерьер со спортивными сиденьями, обтянутыми алькантарой. Отметки GSe внутри и снаружи показывают, что это не обычная Astra.