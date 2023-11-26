19:30, 26 ноября 0

Этот кроссовер после обновления получил новое лицо, массу технических усовершенствований и тюнинг-пакет. Все они органично соединились, поэтому Opel Grandland создает впечатление доброго старого друга, который не требует предварительного знакомства, "притирки" и изучения характера. Сел - поехал, все на местах и работает как надо.

Opel Grandland уже четыре года знаком украинцам, однако тогда он зашел на рынок с другим "лицом" и немного более длинным названием Grandland Х. Теперь "Икса" в названии нет, зато существенно изменился внешний вид и появилось много современных опций.

"Маска", изменившая лицо

Первое, что бросается в глаза – фирменный передок Opel Visor, как на новой Astra и других моделях бренда. Черная "маска" радиаторной решетки очень хорошо вписалась в дизайн и прекрасно гармонирует с черной крышей, глянцевыми накладками на кузове и бамперах, черными блестящими колесными дисками и лого с надписью Grandland на корме такого же цвета.

Такая "одежда" – привилегия комплектации GS Pack. Она особенно ярко смотрится с основной окраской кузова "синий перламутр", а черные глянцевые элементы сверху и снизу создают стремительный, спортивный профиль. В общем такой стайлинг намекает, что Opel Grandland предназначен скорее для шоссе и города, чем для бездорожья. Этому способствует передний привод кроссовера и клиренс в 18 см, который вполне достаточен для преодоления городских неровностей и бордюров.

Еще больше изменений произошло в салоне, который теперь сформирован по концепции PurePanel. Передняя панель полностью переработана. Если раньше даже в топ-комплектации здесь были аналоговые приборы, то сейчас – полностью цифровая "приборка". В ней сохранились спидометр и тахометр с круглыми ободками, но на самом деле это – цифровой дисплей, который может показывать любую картинку.

Центральный экран тоже гораздо больше, чем раньше – 10-дюймовый (в более дешевых версиях – 7-дюймовый), а ранее массивные дефлекторы воздуха теперь значительно скромнее и искусно спрятаны дизайнерами в торпедо. Руль получил срезанную снизу форму – так удобнее садиться в машину и выглядит более спортивно.

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Новое – враг хорошего

Центральная консоль лишилась традиционного рычага переключения передач – теперь там стильный джойстик. А вот блок климат-контроля и кнопка электрического стояночного рычага остались традиционными. Не изменились и удобные кресла с возможностью выдвижения подушки под коленями – они и раньше имели сертификат немецкого института эргономики AGR с необходимым набором для комфорта – электроприводы, подогрев и вентиляция сидений.

Возможно именно поэтому в салоне обновленного Opel Grandland чувствуешь себя, словно дома. Все удобно, под руками, не требует привыкания или дополнительных настроек. Такая "домашняя" обстановка – привилегия только тех автомобилей, в которых дизайнеры и эргономисты поработали на славу, и как раз этим отличается немецкая школа автомобилестроения.

Второй ряд также удобный и очень функциональный. Места для пассажиров не очень много, что стандартно для автомобилей этого класса, и двое взрослых людей чувствуют себя достаточно свободно и имеют подогрев сидений.

Спинки можно сложить как из салона, так и багажника, причем конфигураций множество – от перевозки длинномеров до создания пространства с плоским полом. Крышка багажника закрывается кнопкой, а открывать его можно взмахом ноги под бампером.

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Чем удивить

Впрочем, этому "Опелю" есть чем удивить. Например, матричные фары с адаптивным светом не только самостоятельно переключают ближний свет на дальний. Здесь целых три режима дальнего и семь режимов ближнего света, которые включаются автоматически в зависимости от освещения, наличия встречных машин, поворотов руля, скорости передвижения и даже показателей GPS. А в начале движения ночью эти фары устраивают перед водителем настоящее световое шоу. Таким образом автомобиль демонстрирует возможности 84 светодиодов, спрятанных в каждой фаре головного света. Кстати, светодиодные здесь не только фары, но и "поворотники", габариты и даже противотуманки.

В тестовом Opel Grandland установлен 1,5-литровый турбодизельный двигатель на 130 л.с. с 8-ступенчатым "автоматом". Этот силовой агрегат известен по другим моделям концерна Stellantis, однако в этом кроссовере представляется едва ли не самым приемлемым. Моментов переключения передач не чувствуешь, хотя на дизеле с узким диапазоном высокого крутящего момента делать это приходится часто. Звук дизельного мотора слабо пробивается в салон, разве что при активном разгоне или в спортивном режиме, когда передачи переключаются на 3,5-4 тысячах оборотов. Однако гонять на Opel Grandland желания нет, ведь разгон до сотни достигает 11,5 секунды. На городских скоростях машина более резвая.

Но главное преимущество дизеля не в динамических показателях, а в экономии топлива. И здесь Opel оправдывает надежды – в городе расходует 6-7 литров на сотню, а на трассе – 5,0 - 5,6 л. Экономить в городе помогает система стоп-старт, а на трассе – длинная восьмая передача. Среди кроссоверов С-сегмента это недостижимый показатель (если говорим о не гибридах, но у них ценник зашкаливает). Правда, автомобиль надо заправлять еще и жидкостью AdBlue.

Grandland в управлении надежный и предсказуемый. Конечно, руль не слишком острый, но имеет четко выраженную обратную связь. Подвеска хорошо отрабатывает мелкие ямки и бугорки, а вот большие ощущаются уже существеннее. Впрочем, машину не раскачивает на неровностях. Тормоза очень эффективные и информативные. Автомобиль хорошо держит дорогу на высоких скоростях, а вот в поворотах ощутимы крены. Это плата за высокий кузов, ведь в нем подвеска не может быть слишком мягкой.

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Ценовое преимущество

Как и в прошлом поколении, здесь достаточно ассистентов водителя. Например, экстренное торможение при появлении препятствия спереди. А вот адаптивный круиз-контроль теперь не только поддерживает скорость как у переднего авто, но и держится в пределах полосы движения, если она обозначена разметкой. Отслеживание знаков ограничения скорости, а также установление в соответствии с ними заданной скорости тоже здесь доступны, но в наших условиях мало полезны.

Как видите, преимуществ у Opel Grandland достаточно. Однако есть еще одно, которое делает выбор этого авто оправданным. Это цена. Бензиновая версия на 165 л.с. с "автоматом" стоит 999 тысяч гривен ($27 000). Всего на 8 тысяч гривен дороже дизель на 130 сил с АКП, но ведь он в будущем будет экономить средства на горючем. Ну а наша "праздничная" комплектация GS Pack с адаптивными фарами и черным глянцевым обвесом стоит 1 293 500 грн ($35 000) – с такого ценника некоторые конкуренты только начинают прайсы.

За эти деньги получаешь стильный и яркий внешне кроссовер, с "цифровой" современной начинкой, мощным и экономичным двигателем и плавной коробкой передач. А главное – к машине не нужно привыкать, ведь немецкая эргономика в очередной раз доказала свою эффективность.

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