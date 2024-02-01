Замість єдиної версії Limited офіційний Jeep Compass тепер доступний у двох - Altitude або Summit та кілька пакетів опцій.

Компактний кросовер Jeep Compass в Україні пропонується з гібридною силовою установкою 1.5L MHEV 130 у парі з трансмісією DCT-7 та переднім приводом. Окрім того, відтепер автомобіль Jeep Compass розширює асортимент внаслідок збільшення комплектацій, які доступні українським клієнтам.

Якщо раніше цей кросовер був доступний в єдиній комплектації Limited, то модель 2024 року стала доступна у двох версіях – Altitude або Summit та кілька пакетів опцій.

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Jeep Compass Altitude пропонує широкий такі системи безпеки та комфорту:

розширений перелік систем допомоги водію - електронна система курсової стійкості, система попередження про небезпеку зіткнення, розпізнавання дорожніх знаків та можливість адаптації швидкості відповідно до дорожніх знаків, активна система утримання смуги руху, адаптивний круїз-контроль;

опції для комфорту та безпеки - електричний підсилювач керма, фронтальні та бокові подушки безпеки, бокові шторки безпеки, двозонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, підігрів нижньої частини лобового скла, фари EcoLED, легкосплавні колісні диски 18-дюймові;

технологічне наповнення - камера заднього огляду, мультимедійна система з 10,1-дюймовим сенсорним дисплеєм, підключення Apple CarPlay та Android Auto, багатофункціональний 10,25-дюймовий TFT-дисплей панелі приладів та багато іншого.

Вартість Jeep Compass 1.5L MHEV 130 DCT-7 Altitude – від 1 271 000 грн.

Версія Jeep Compass Summit додатково оснащена:

передні та задні датчики паркування,

система допомоги при паралельному та перпендикулярному паркуванні,

тоноване скло задніх дверцят та кришки багажника,

атермальне лобове скло, шкіряне оздоблення сидінь,

вентиляцію передніх сидінь,

електропривод регулювань сидіння водія з функцією пам’яті,

електропривод регулювань сидіння пасажира,

передні прожекторні LED-фари,

легкосплавні 19-дюймові колісні диски та інше.

Вартість Jeep Compass 1.5L MHEV 130 DCT-7 Summit – від 1 383 200 грн.

Також для моделі Jeep Compass запропоновано кілька пакетів опцій:

Наприклад, додатковий пакет «Преміум» (для комплектацій Altitude та Summit) включає: електропривод кришки багажника, систему утримання автомобіля в центрі смуги руху, бездротову зарядку, штатну навігацію та інше.

Додатковий пакет «Паркування плюс» (для комплектації Altitude) включає: камери 360, передні та задні датчики паркування, моніторинг «сліпих зон» дзеркал, протитуманні LED ліхтарі, систему допомоги при паралельному або перпендикулярному паркування тощо.

Додатковий пакет «Паркування» (для комплектацій Summit) включає: камери 360, моніторинг «сліпих зон» дзеркал та інше.

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