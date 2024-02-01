Замість єдиної версії Limited офіційний Jeep Compass тепер доступний у двох - Altitude або Summit та кілька пакетів опцій.
Компактний кросовер Jeep Compass в Україні пропонується з гібридною силовою установкою 1.5L MHEV 130 у парі з трансмісією DCT-7 та переднім приводом. Окрім того, відтепер автомобіль Jeep Compass розширює асортимент внаслідок збільшення комплектацій, які доступні українським клієнтам.
Якщо раніше цей кросовер був доступний в єдиній комплектації Limited, то модель 2024 року стала доступна у двох версіях – Altitude або Summit та кілька пакетів опцій.
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Jeep Compass Altitude пропонує широкий такі системи безпеки та комфорту:
- розширений перелік систем допомоги водію - електронна система курсової стійкості, система попередження про небезпеку зіткнення, розпізнавання дорожніх знаків та можливість адаптації швидкості відповідно до дорожніх знаків, активна система утримання смуги руху, адаптивний круїз-контроль;
- опції для комфорту та безпеки - електричний підсилювач керма, фронтальні та бокові подушки безпеки, бокові шторки безпеки, двозонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, підігрів нижньої частини лобового скла, фари EcoLED, легкосплавні колісні диски 18-дюймові;
- технологічне наповнення - камера заднього огляду, мультимедійна система з 10,1-дюймовим сенсорним дисплеєм, підключення Apple CarPlay та Android Auto, багатофункціональний 10,25-дюймовий TFT-дисплей панелі приладів та багато іншого.
Вартість Jeep Compass 1.5L MHEV 130 DCT-7 Altitude – від 1 271 000 грн.
Версія Jeep Compass Summit додатково оснащена:
- передні та задні датчики паркування,
- система допомоги при паралельному та перпендикулярному паркуванні,
- тоноване скло задніх дверцят та кришки багажника,
- атермальне лобове скло, шкіряне оздоблення сидінь,
- вентиляцію передніх сидінь,
- електропривод регулювань сидіння водія з функцією пам’яті,
- електропривод регулювань сидіння пасажира,
- передні прожекторні LED-фари,
- легкосплавні 19-дюймові колісні диски та інше.
Вартість Jeep Compass 1.5L MHEV 130 DCT-7 Summit – від 1 383 200 грн.
Також для моделі Jeep Compass запропоновано кілька пакетів опцій:
- Наприклад, додатковий пакет «Преміум» (для комплектацій Altitude та Summit) включає: електропривод кришки багажника, систему утримання автомобіля в центрі смуги руху, бездротову зарядку, штатну навігацію та інше.
- Додатковий пакет «Паркування плюс» (для комплектації Altitude) включає: камери 360, передні та задні датчики паркування, моніторинг «сліпих зон» дзеркал, протитуманні LED ліхтарі, систему допомоги при паралельному або перпендикулярному паркування тощо.
- Додатковий пакет «Паркування» (для комплектацій Summit) включає: камери 360, моніторинг «сліпих зон» дзеркал та інше.