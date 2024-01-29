Нові дилерські центри вже готові до роботи у Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі.

Після запуску в Києві одразу трьох дилерських центрів Jeep, до переліку додаються нові дилери американського бренду в інших містах-мільйонниках нашої країни: Харків, Одеса, Львів, Дніпро.

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Зокрема, дилерський центр JEEP Центр Харків «Альфа Авангард» розташований майже у самому центрі Харкова – міста, що просто зараз демонструє незламність духу та силу характеру.

Також відкрився новий дилерський центр JEEP Центр Одеса «Адіс-Мотор» поруч з іншими автосалонами компанії. Одеса збереже свій статус «українських воріт до моря», а новий дилер отримає у мешканців та гостей міста почесний статус «воріт до Бренду Jeep».

Ще одним важливим відкриттям є дилер JEEP Центр «Ілта Львів», розташований на перетині вулиць Городоцького та Збиральна. Новий дилер є прикладом розвитку співпраці з давнім партнером – компанією ІЛТА.

Нарешті, варто відзначити початок роботи дилера JEEP Центр Дніпро «Аеліта», що розміщений за адресою вулиця Івана Езау, 16. Дніпро є одним з найбільших промислових центрів України, тож у Jeep є чудові шанси знайти чимало поважних покупців автомобілів.

Усі згадані дилерські центри Jeep уже готові до роботи в повному обсязі. Відкриті автосалони для експозиції автомобілів, менеджери з продажів готові детально розповісти про кожну модель. Сервісні зони забезпечені необхідним обладнанням та інструментом, а кваліфіковані механіки готові до обслуговування та ремонту автомобілів Jeep уже існуючих власників. Крім того, працюють напрямки додаткових послуг: оформлення фінансування для купівлі автомобіля – кредит або лізинг; продаж фірмових аксесуарів Jeep тощо.