Новые дилерские центры готовы к работе в Харькове, Одессе, Львове, Днепре.

После запуска в Киеве сразу трех дилерских центра Jeep, в список вошли новые дилеры американского бренда в других городах-миллионниках нашей страны: Харьков, Одесса, Львов, Днепр.

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В частности, дилерский центр JEEP Центр Харьков «Альфа Авангард» расположен почти в самом центре Харькова – города, который прямо сейчас демонстрирует несокрушимость духа и силу характера.

Также открылся новый дилерский центр JEEP Центр Одесса "Адис-Мотор" рядом с другими автосалонами компании. Мы уверены, что Одесса сохранит свой статус «украинских ворот к морю», а новый дилер получит у жителей и гостей города почетный статус «ворот в Бренд Jeep».

Еще одним важным открытием является дилер JEEP Центр «Илта Львов», расположен на пересечении улицы Городоцкого. Новый дилер является примером развития сотрудничества с давним партнером.– компанией ИЛТА.

Наконец, стоит отметить начало работы дилера JEEP Центр Днепр «Аэлита», расположенный по адресу улица Ивана Эзау, 16. Днепр является одним из крупнейших промышленных центров Украины, так что у Jeep есть отличные шансы найти немало уважаемых покупателей автомобилей.

Все дилерские центры Jeep уже готовы к работе в полном объеме. Открытые автосалоны для экспозиции автомобилей, менеджеры по продажам готовы подробно рассказать о каждой модели. Сервисные зоны снабжены необходимым оборудованием и инструментом, квалифицированные механики готовы к обслуживанию и ремонту автомобилей Jeep уже существующих владельцев. Кроме того, работают направления дополнительных услуг: оформление финансирования для покупки автомобиля– кредит или лизинг; продажа фирменных аксессуаров Jeep и т.д.