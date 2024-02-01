Вместо единственной версии Limited официальный Jeep Compass теперь доступен в двух - Altitude или Summit и несколькими пакетами опций.

Компактный кроссовер Jeep Compass в Украине предлагается с гибридной силовой установкой 1.5L MHEV 130 в паре с трансмиссией DCT-7 и передним приводом. Кроме того, отныне автомобиль Jeep Compass расширяет ассортимент вследствие увеличения комплектаций, которые доступны украинским клиентам.

Если раньше этот кроссовер был доступен в единственной комплектации Limited, то модель 2024 года стала доступна в двух версиях – Altitude или Summit плюс несколько пакетов опций.

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Jeep Compass Altitude предлагает такие системы безопасности и комфорта:

расширенный перечень систем помощи водителю - электронная система курсовой устойчивости, предупреждения об опасности столкновения, распознавание дорожных знаков и возможность адаптации скорости в соответствии с дорожными знаками, активная система удержания полосы движения, адаптивный круиз-контроль;

опции для комфорта и безопасности - электрический усилитель руля, фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, подогрев передних сидений, подогрев нижней части лобового стекла, фары EcoLED, легкосплавные колесные диски 18-дюймовые;

технологическое наполнение - камера заднего обзора, мультимедийная система с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем, подключение Apple CarPlay и Android Auto, многофункциональный 10,25-дюймовый TFT-дисплей панели приборов и многое другое.

Стоимость Jeep Compass 1.5L MHEV 130 DCT-7 Altitude – от 1 271 000 грн.

Версия Jeep Compass Summit дополнительно оснащена:

передние и задние датчики парковки,

система помощи при параллельной и перпендикулярной парковке,

тонированное стекло задней двери и крышки багажника,

атермальное лобовое стекло, кожаная отделка сидений,

вентиляцию передних сидений,

электропривод регулировок сиденья водителя с функцией памяти,

электропривод регулировок сиденья пассажира,

передние прожекторные LED-фары,

легкосплавные 19-дюймовые колесные диски и прочее.

Стоимость Jeep Compass 1.5L MHEV 130 DCT-7 Summit – от 1 383 200 грн.

Также для модели Jeep Compass предложено несколько пакетов опций:

Например, дополнительный пакет "Премиум" (для комплектаций Altitude и Summit) включает: электропривод крышки багажника, систему удержания автомобиля в центре полосы движения, беспроводную зарядку, штатную навигацию и прочее.

Дополнительный пакет "Парковка плюс" (для комплектации Altitude) включает: камеры 360, передние и задние датчики парковки, мониторинг "слепых зон" зеркал, противотуманные LED фонари, систему помощи при параллельной или перпендикулярной парковке и т.д.

Дополнительный пакет "Парковка" (для комплектаций Summit) включает: камеры 360, мониторинг "слепых зон" зеркал и прочее.

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