10:30, 27 квітня 0

Найбільший та найбільш легендарний Jeep приголомшує не лише розмірами: він завжди на висоті на будь-якій дорозі чи поза нею.

Чи багато сучасних позашляховиків може похвалитись 30-річною історією, п’ятьма поколіннями та сімома мільйонами власників? Jeep Grand Cherokee може, і не лише цим. Нинішнє покоління «Гранда», яке нещодавно почало продаватися в Україні, вражає навіть своїми характеристиками.

Грандіозне все

Уявіть – більш ніж три тони маси, 5,2 метри в довжину, 1,8 у висоту. Довжелезний капот, під яким встановлений класичний американський атмосферний V6. Затемнені фари, чорний кузов та темні вікна. Величезні 21-дюймові колеса, а кліренс завдяки пневмопідвісці може змінюватись від 215 до 276 мм.

У салоні – традиційна розкіш зі шкіри, дерева та сучасних технологій. Сім повноцінних місць, причому задні ряди складаються за допомогою електроприводів. А кнопок, які керують різноманітними системами, така кількість, що вивчати їх треба тиждень. В багажник можна вантажити пральну машину, навіть не склавши другий ряд. І повага на дорозі, яку отримають хіба що «геліки».

Так, мова йде про подовжений семимісний варіант в найкрутішому виконанні Summit Reserve, який став найбільшим в історії моделі. Так, він коштує 3,7 мільйони гривень, тобто майже 95 тисяч доларів. Але ж це справжній Jeep, його найкраща модель та найбільш “жирна” комплектація!

Втім, існують і менш “нафаршировані” моделі, наприклад Limited за 2 378 тисячі грн ($61 000). Він трохи менший та не настільки харизматичний – зовні відрізняється кількома деталями. Але сьогодні у нас на тесті саме флагман, який показує усі можливості сучасного бренду Jeep.

Дізнавайтесь більше подробиць про Jeep Grand Cherokee в шоу-румі моделі

Справжній вождь

З першого погляду на цей автомобіль стає зрозуміло, що перед нами справжній вождь позашляховиків. Традиційний силует, який отримав натхнення з класичного Jeep Wagoneer, довжелезний капот (ще донедавна в ньому міг ховатися V8, але його відправили на пенсію екологи). Вузькі тоновані фари, між якими нахилена фірмова решітка радіатора Jeep з сімома прорізами надають «Гранду» саме того хижого та прищуреного вигляду, який змушує автомобілі спереду звільнити смугу.

Подовжена версія відрізняється не лише довжиною, але й формою заднього вікна – воно тут трохи більше та прямокутне. Величезні колісні арки вміщують 21-дюймові колеса, хоча на початкових комплектаціях встановлюють 20-дюймові.

Але поки пневмопідвіска позашляховика знаходиться в низькому положенні, жодних проблем з потраплянням салон не виникає. Тож відчиняємо двері і заходимо в полон справжньої американської розкоші.

Шкіра, дерево та технології

Перш за все дивує величезне кермо зі шкіри та вставками дерева. Кнопки в ньому розміщені не лише на лицьовій панелі, але й заховані позаду. Саме звідти можна керувати медіасистемою – перемикати треки, робити гучніше тощо.

До речі, про «гучніше» – у салоні акустику встановила компанія McIntosh, яка відома надзвичайно якісною Hі-Еnd домашньою акустикою. Зазвичай вона не “озвучує” автомобілі, але для “Гранда” зробила виключення. Сюди фахівці з McIntosh встановили 19 динаміків та 10-дюймовий сабвуфер. 17-канальний підсилювач на 950 Вт та кілька акустичних ноу-хау роблять з машини вишукану концертну залу, яку оцінять меломани.

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А за мультимедійну складову відповідає система Uconnect-5, яка керується не лише центральним 10-дюймовим екраном, але й пасажирським, що відповідає за розваги переднього «штурмана». Він може не лише дивитись фільм у дорозі (при цьому водій цього екрану не бачить), але й налаштувати маршрут та передати його на великий екран водію.

Загалом, система може запам’ятати до п’яти водіїв з власними налаштуваннями, підтримувати два телефони одночасно та роздавати Wi-Fi восьми користувачам. У салоні велика кількість USB-розеток, причому різних форматів, є навіть вхід HDMI. Певна річ, системи Apple Car Play та Android Auto бездротові, та ще й з можливістю підключення одразу двох телефонів.

Камери огляду на 360 градусів можна вибирати на екрані, причому передня та задня оснащена власними омивачами, тож забруднення їм не страшне. Вигляд з задньої камери виводиться ще й на цифрове салонне дзеркало заднього виду. А ще кілька камер встановлено в салоні на стелі – завдяки їм водій чи пасажир може спостерігати за пасажирами на другому чи третьому ряду. Вона має нічний режим та функцію зуму – така функція корисна для великих сімей, щоб спостерігати за дітьми під час поїздки. Таким чином, за кількістю камер Jeep виграв чемпіонат у Tesla, хоча це не точно.

Уся ця система більша схожа на мультимедійний хаб, який поєднує найсучасніші системи допомоги водієві та комфорту пасажирів. До речі, власний екран є і на третьому ряду, от тільки він вже не показує кіно, а відповідає за функції окремого клімат-контролю.

Перевірте переваги «великого вождя» на власному тест-драйві

Скільки функцій у цього авто?

Попри величезну кількість настроювань через монітор, всюди ще маса фізичних кнопок. Окрім регулювання температури та підігрівів з вентиляцією, існують також досить специфічні та рідкісні. Наприклад, над екраном є кнопка вимкнення дисплею для переднього пасажира, системи глушіння двигуна на зупинках, парктроніків та активації автоматичного паркування. Внизу на центральній консолі, окрім джойстика перемикання передач, є режими руху та рівні пневмопідвіски (в обох по п’ять положень).

Панель приладів у водія – теж 10-дюймовий екран, на якому доступно маса інформації. Окрім традиційних приладів та датчиків, тут великий дисплей нічного бачення, який підсвічує пішоходів та тварин вночі. А ще перед водієм на склі є проєкційний кольоровий дисплей, на якому висвічується поточна швидкість, її обмеження, стан активного круїзу та вказівники штатної навігації.

Окрім керма, дерев’яні вставки є на торпедо, причому вони мають структуру справжнього дерева (насправді це і є шпон, а не імітація). Шкіра в салоні всюди, і вона не проста, сорту Palermo, прострочена ромбиком, а також зі вставками перфорованої Nappa. Торпедо комбіновано трьома матеріалами – деревом, шкірою з прострочуванням та блискучим рояльним лаком. На стелі – м’яка тканина темного кольору. Все дійсно шикарно, приємно на дотик та дорого-багато.

Салон першого класу

Водій та передній пасажир може виставити положення своїх сидінь у 16 напрямках, включаючи подовження подушки для колін та висування поперекових опор, а також скористатись масажем. Певна річ, сидіння водія від’їжджає при заході в салон та встановлюється за індивідуальним настроюванням під час натискання кнопки старту. Підігрів-вентиляція передбачені навіть на другому ряду сидінь, причому він посувається вперед-назад, а спинка нахиляється на 18 градусів таким чином, що дає змогу подрімати в дорозі. Більше того, клімат ще й на другому ряду двозонний, тобто кожен з двох пасажирів може виставити температуру повітря на свій смак.

Третій ряд зроблений з тих самих якісних сортів шкіри та має багато «благ цивілізації» – USB-роз’єми, дефлектори обдуву та достатньо місця для колін невисоких пасажирів.

Багажник не просто великий, а величезний – якщо третій ряд складений, то дотягнутись до спинок другого ряду ззаду неможливо – від бампера сягає 130 см. Щоб керувати сидіннями, з кожного боку є кнопки, тож третій ряд встановлюється та складається за допомогою електроприводів. Другий ряд теж керується кнопками, але в нього вже просто «падають» спинки на нижні частини та створюють повноцінне спальне місце – 190 см у глибину та 108 у ширину.

Цікавий нюанс: кнопка зачинення дверей багажника знаходиться не на торці дверей, а на бічній стінці багажника. У його підпіллі є спеціальна ніша з дренажем для того, щоб складати мокре взуття.

Тишу в салоні забезпечують не лише спеціальні матеріали, але й подвійні склопакети у вікнах та акустична система подавлення шумів. Під час їзди нічого не скрипить, причому навіть при подоланні серйозних перешкод. Одна з причин – над структурою кузова тут серйозно попрацювали. Він на 60% виготовлений з надміцних сортів сталі, а задля зменшення маси багато деталей виготовлені з алюмінієвого сплаву, - в тому числі капот, деякі частини кузова і підвіски.

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Той самий атмосферний V6

Але ж під капотом – легендарний американський атмосферний V6 Pentastar, звук якого має ласкати слух! І при натисканні педалі газу він дійсно звучить так, як колись! Звичайно, 285 “коней” моментально не вириваються вперед, як в електрокарі, але несуть тритонну машину впевнено і потужно. Йому треба розкрутитись, і тоді двигун покаже весь свій потенціал на 400 Нм. Коробка передач вправно перемикається на дві передачі вниз при кікдауні та дуже непомітно перебирає їх під час неспішного розгону.

Під час руху відчувається, що керуєш надзвичайно великою машиною. Але якщо у вузьких вуличках це може створити певні незручності, то на трасі з Grand Cherokee ти – король дороги. Максимально дозволений швидкісний режим у 130 км на годину здається в салоні як 80-90, тож активний круїз-контроль в цьому авто вмикати варто завжди. Він не лише вбереже від штрафів за перевищення швидкості, але й від надмірних витрат пального. Хоча й на кожну стаціонарну камеру реагує звуком, який неможливо вимкнути.

Під час поїздки з Києва у Вінницю за 300 кілометрів при постійній швидкості на трасі у 90-130 км/год він “з’їв” 11 літрів бензину на сотню, що відповідає заявленим характеристикам заводу-виробника. А от в місті апетит піднімається до 14-15 літрів на сотню.

Підвіску Grand Cherokee не можна назвати надто м’якою, особливо на 21-дюймових дисках. Глибокі ями та наїзди на “лежачих поліцейських” відчуваються досить помітними ударами. Хоча більш легкі нерівності проходять майже непомітними. Такі налаштування не дозволяють автомобілю сильно розхитуватись та забезпечують достатню керованість в поворотах. Це досягається завдяки пневматичній системі Quadro Lift, якій допомагають адаптивні амортизатори та багатоважільна підвіска на обох осях.

Вище – лише зорі

В найвищому положенні Offroad 2 кліренс «Гранда» сягає 276 мм – так він не лише виглядає немов на ходулях, але й залізти в салон проблематично – надто високо. В цьому положенні можна з легкістю переїжджати глибокі рови чи колії, і навіть переїжджати вбрід Тису на мілині, якщо вона не глибша за 61 см.

Для переїзду косогору з вивішуванням коліс дуже допомагає можливість розмикати передній стабілізатор – тоді колеса немов відділяються від кузова. При цьому на екрані можна дізнатися кут нахилу та сторону світу, куди направлена машина в даний час. Коли одне з коліс вивішується чи втрачає зчеплення, воно підгальмовується, а на інші передається більше тяги. Гальма надійно та плавно стримують тритонну машину, педаль має зрозумілий зворотній зв’язок.

Повнопривідна система Quadra Drive II, яка стоїть саме на цій версії «Гранда», не дає можливості водію примусово ввімкнути повний привід. Натомість можна вибрати один з режимів їзди – пісок/бруд, сніг, камінь, автоматичний чи спортивний.

110 асистентів на одне авто

Було б дивним, якби на цьому авто не було якоїсь з сучасних систем безпеки. Виробник нарахував їх аж 110, і це цілком реально. Серед найбільш зручних – утримування в власній смузі руху, перевірка наявності машин в попутньому напрямку у сліпій зоні перед маневром та рушання на активному круїз-контролі в заторі вслід за переднім автомобілем. Для такого великого автомобіля непоганим додатком стала автоматична парковка з функцією самостійної зупинки.

На трасі пневмопідвіска опускає машину до 214 мм, чим досягається краща аеродинаміка та стійкість на поворотах. Але машина буквально «сідає» на колеса, коли двигун вимикається. Авто опускається до «легкових» 168 мм, щоб водію та пасажиру не потрібно було вистрибувати, а можна легко вийти з машини.

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Таким чином, новий Jeep Grand Cherokee – це найбільш універсальний, статусний та надсучасний автомобіль. Він вкотре підтвердив свою репутацію машини для найбільш вибагливих та тих, хто не звик собі у чомусь відмовляти. Тут є все, що придумали в автомобільній промисловості на сьогоднішній день, а деколи навіть більше.

Автомобіль не підведе в будь-якій ситуації – чи на рівній дорозі, чи не дуже, чи навіть у лісі. А той факт, що все це коштує грошей, не може видаватись дивним. Бо така природа речей – за все потрібно платити. Однак якщо за гроші можна купити впевненість, насолоду від водіння та безпеку і комфорт для усіх своїх близьких, то значить, що гроші витрачені не даремно.