Во Львов прибыла очередная крупная партия автомобилей повышенной проходимости, которые в рамках инициативы фермера Марка Лерда "Пикапы для Мира" пригнали земледельцы Великобритании.

Три десятка внедорожников разных размерных групп и кузовной конфигурации предназначены украинским подразделениям Сил обороны. Машины не шли пустые, их загрузили генераторами, медикаментами и многим другим.

Все привезенное имущество, как и большинство автомобилей, куплено за деньги фермерских семей и сельских благотворителей: часть машин из собственных владений фермеров, а часть подарена разными благотворительными организациями, агарными ассоциациями, фондами или закупленная.

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В соответствии с направленными во Львовскую областную военную администрацию запросами, автомобили адресно отправляются в 24-й ОМБр им. Короля Данила, 150-й учебный центр Командования Сил ТрО и одно из подразделений Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВСУ.

Британские фермеры торжественно передали привезенные машины во Львовский хаб для последующего адресного распределения в автопарки разных подразделений Сил обороны Украины. Фото: Львовская ОВА

Всего по инициативе вышеупомянутого фермера Марка Лэрда наши защитники получили от семей британских земледельцев 330 внедорожников разных марок и моделей.

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"Моя жена – украинка, у моих детей течет украинская кровь. Когда полномасштабная война началась, мы захотели сделать что-нибудь полезное для помощи вашей стране. Мы поняли, что наибольшая потребность в транспортных средствах и амуниции, основали инициативу «Пикапы для мира». Сначала мы хотели передать 100 автомобилей, однако уже смогли втрое больше. Продолжаем", – отметил один из соучредителей инициативы «Пикапы для мира» Винг Гиллингам.

В конвоях сборный состав, наиболее часто встречаются Toyota Hilux и Mitsubishi L 200, но хватает и Ford F-150, Land Rover, SsangYong Musso, Volkswagen Amarok и полноприводных машин других брендов. Фото: Pick-Ups for PEACE

Наиболее "урожайной" в поставках стала прошлогодняя осень (см. видео внизу информационной заметки). Как показал мониторинг Авто24, техника приходила ежемесячно. К примеру, 20 сентября прибыл транспортный конвой из более трех десятков внедорожников.

В прошлом году этот шотландец сильно извинялся, что его пикап имел вмятину с левого борта, а чтобы компенсировать эту досаду, добавил несколько мешков с медицинским травматическим оборудованием, немного аптечек, наборы инструментов, моторного масла и т.д. Погнутое крыло нашим ребятам не помешало, а то добро пригодилось. Фото: Pick-Ups for PEACE

Кстати говоря, в сентябрьской партии пришел 200-й по отсчету вездеход. Это был Isuzu, подаренный благотворительной организацией World Horse Welfare, ранее называвшаяся Международная лига защиты лошадей.

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Почти через месяц, 18 октября, фермеры пригнали небольшую партию машин в 10 пикапов, а 18 ноября – еще 35 вездеходов. Как и прежде, это были добротные по техническому состоянию автомобили с колесной формулой 4х4 и вместимостью 2+3.

Машины добирались до Львова самоходом, в большинстве своем окрашены в защитный однотонный зеленый цвет темных матовых оттенков без пиксельных наслоений.

Чтобы нашим воинам не доставлять лишних хлопот, фермеры уже для нынешних поставок самостоятельно окрашивают технику в собственных гаражах, сельских автомастерских, или это делают централизованно волонтеры из сервисных автоцентров в послерабочее время. Фото: Pick-Ups for PEACE

По состоянию на 24 января т.г. в Украину британскими фермерами в рамках акции "Пикапы для Мира" было отправлено 10 конвоев и 268 автомобилей со всяческим имуществом на общую сумму 2,8 миллиона фунтов стерлингов, то есть 140,4 миллиона гривен.

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На сегодня, как говорится в сообщении Львовской ОВА, количество доставленных в своеобразный хаб областной военной администрации составляет 330 единиц.

Британские фермеры везут все, что нужно, начиная от медицинской группы товаров (аптечки, лекарственные препараты, мешки с травматическим оборудованием и т.п.) до генераторов, сварочных аппаратов и т.п Есть также шанцевый инвентарь, ремонтные инструменты, расходники – смазка, аккумуляторы, шины, лампочки и т.д.

Нелеквид в машинах фермеры в Украину не везут, а что нужно – хорошо знают, не стесняются спрашивать и советоваться. Фото: Pick-Ups for PEACE

Да и без подсказок кладут в багаж много нужного по своему усмотрению. В один из пикапов кто-то из фермеров даже положил нашим ребятам две бутылки настоящего шотландского виски с запиской выпить в день Победы над московскими захватчиками. Таможенники этот незадекларированный напиток на границе не изъяли– пожелание не только хорошее, но и мотивационное.

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Нынешний конвой техники от фермеров пришел и уже распределен, а между тем в Великобритании земледельцы формируют новый транспортный караван. Аграрии видят большую потребность Украины в таких машинах на передовой, где они используются как разведывательные, патрульные, рейдовые или эвакуационные.

Также в армейских подразделениях и мобильных группах ТрО по всей территории Украины внедорожники с открытыми кузовами комплектуются турелями и пулеметами для борьбы с шахедами и другими беспилотниками врага.