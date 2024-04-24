Из британского графства Кент в Украину отправился крупнейший конвой пожарно-спасательной техники "для героических украинских пожарных": более трех десятков машин различного назначения английские пожарные сняли с дежурства и отправили в Харьков и наиболее атакованные россиянами города.

Торжественные проводы гуманитарного конвоя состоялись 23 апреля. Техника идет своим ходом к польско-украинской границе. Весь этот набор был собран пожарными и спасательными службами Англии и Уэльса под патронатом Министерства внутренних дел и Национального совета руководителей пожарной службы.

За рулем машин едут те же водители, которые работали на этих машинах. Они передадут автомобили из рук в руки украинским коллегам и тем самым дадут гарантию на добротное техническое состояние спецтехники. Предварительно перед отправлением все машины прошли сервисное обслуживание, на некоторых машинах заменено отдельное оборудование и рабочий инструментарий.

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Кроме обновления и ТО снятых с дежурства машин, каждое депо пыталось побольше загрузить второй ряд салона подарками семьям украинских коллег от британских семей пожарных и спасателей – личная инициатива детей, жен, родителей. Одну фуру загрузили крайне необходимым оборудованием. В основном это наборы дыхательных аппаратов, лодки, противопожарные и водные средства индивидуальной защиты, комплект для безопасной работы на высоте и тому подобное.

Фото: National Fire Chiefs Council

Всего от 15 станционных депо в колонне идет 33 пожарно-спасательные машины, среди которых 20 пожарных машин, восемь аварийно-спасательных автомобилей, одна высотная автолестница, один автомобиль 4x4, две авторемонтные машины и упомянутый выше грузовик, перевозящий более 2800 единиц собранного избыточного оборудования.

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Это дополняет 89 избыточных пожарно-спасательных машин, которые были доставлены в Украину шестью предыдущими автоколоннами и железной дорогой с начала полномасштабной войны в 2022 году.



"Собрали эту технику и оборудование, чтобы доставить туда, где это больше всего нужно. Мы стали свидетелями силы и устойчивости украинских пожарных с самого начала войны. Поскольку война продолжается, а задача, которая стоит перед ними, становится все сложнее, Великобритания и международное сообщество пожарных будут продолжать оказывать поддержку", – отметил глава национального совета руководителей пожарной охраны Марк Хардингем.

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В британской службе спасения поражены стойкостью украинских коллег, которые несмотря на то, что оккупантами уничтожено 396 пожарных станций и 1676 единиц пожарной техники, мужественно несут службу.

Уже через каких-то несколько дней на украинской границе британские спасатели встретятся со своими коллегами и из первых уст узнают, как тем работается под постоянными обстрелами врага.

Редакция Авто24 благодарна Келли Энн Олдфилд и Фрэнсису Олдфилду за предоставленные фотоснимки и видео для нашего видеосюжета.