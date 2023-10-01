В прошлом Владимир был водителем грузовика в пригороде Киева, а ныне водит современный двухэтажный автобус по улицам одного из самых красивых курортных городов на юге Англии.

Война внесла коррективы в спокойную жизнь 61-летнего Владимира Сиротюка, работавшего водителем на одном из складов возле Киева. После нападения россиян пришлось выехать за тридевять земель, в Брайтон, на побережье Ла-Манша.

Сидеть без дела на социальном пособии, которое британское правительство выплачивает украинским беженцам, не хотелось. Можно было бы устроиться разнорабочим на строительство, дворником в муниципальную службу, но имея за плечами немалый водительский стаж и опыт, хотелось трудоустроиться по специальности.

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Учиться никогда не поздно

В Англии, как и в любой европейской стране, тоже недостаток водителей, не говоря уже об опытных профи за рулем. А Сиротюк как раз настоящий профессионал. Поэтому отправился прямо на ярмарку вакансий. Там посмотрели на документы, узнали стаж и предложили пройти курс переобучения в Центре занятости и переквалифицироваться в водителя двухэтажного автобуса.

Так мужчина из Киевщины оказался под опекой Brighton and Hove Jobcentre, который находится в партнерстве с Департаментом труда и пенсионного обеспечения. Под патронатом этой службы организованы разные курсы, в т. ч. подготовки водителей автобусов.

Приятным бонусом было и то, что курсы всячески поддерживали и будущие работодатели, которые подбирали себе кадры. Так что проблем с переобучением и компенсацией расходов на замену украинских водительских прав на британские не было. Как и с трудоустройством.

Пройдя обучение по схеме найма украинских беженцев, инициированной Департаментом труда и пенсионного обеспечения, Владимир Сиротюк сразу же попал в поле зрения компании Brighton & Hove Buses с большим количеством дочерних предприятий по всей Великобритании. Опытного водителя заметили сразу – статный, всегда улыбающийся и дружелюбный.

Конечно, Владимир быстро адаптировался к новым реалиям. Водить огромный и высокий автобус оказалось не сложно. Значительно больших усилий требовалось для перестройки сознания в левостороннее движение. Однако и это удалось преодолеть – настроил себя на правый руль и словно всю жизнь ездил по улицам Брайтона.

Вот так украинец начал ездить на автобусах с логотипом Brighton&Hove компании Go-Ahead. Трудоустройство там оформлено в рамках правительственной инициативы вербовки людей, перемещенных из-за войны.

В статусе оседлости и права трудоустройства

Компания Go-Ahead начала трудоустройство украинцев с ноября прошлого года. Тогда Brighton & Hove и Metrobus в партнерстве с Департаментом труда и пенсий пригласили будущих работников на День открытых дверей. После этого сомнений уже не последовало: Сиротюк присоединился к команде Brighton & Hove Buses.

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Наши соотечественники по прибытию в страну получают статус оседлости в Британии и автоматически получают разрешение на трудоустройство. Кроме этого, правительство упростило процесс обмена украинских водительских прав на британские – работай, если здоровье позволяет.

В стороне не стоит и компания Go-Ahead, в которой работает Владимир. Там ввели новую политику по отношению к украинцам, начиная от специальной программы обучения беженцев и заканчивая трудоустройством и поддержкой таких людей.

"Мы очень рады Владимиру в нашей команде. Как компания, мы можем предложить работу людям из Украины, которые стремятся вернуться в мирную жизнь. Мы продолжаем помогать беженцам, таким как Владимир, найти работу, спокойствие и безопасность в Великобритании", – рассказывает исполнительный директор Brighton and Hove Buses Эд Уиллс.

Хорошо там, где нас нет

Владимир Сиротюк своим трудоустройством доволен. Оформленный официально. Здесь, к счастью, не знают, что такое "зарплата в конверте". Компания тщательно соблюдает все законодательные акты. Кроме заработной платы еще есть социальный пакет, а новичкам еще и выплачивают единовременную помощь, у нас это называется "подъемные".

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"Мне нравится в Великобритании. У меня здесь моя семья. Дочь этим летом окончила университет, выучилась на архитектора, это также мне облегчило устройство в стране. Я бы призвал своих друзей из Украины приехать сюда, кому это позволено, и серьезно подумать о том, чтобы быть водителем автобуса, как я. Я вожу местных жителей, туристов и это доставляет удовольствие", – делится впечатлением Владимир Сиротюк.

Владимир размер оплаты дипломатично не озвучил, но это не секрет. Редакция Авто24 провела собственный мониторинг служб трудоустройства Брайтона. Как выяснилось, кадровые и рекрутинговые агентства вербуют (приглашают) на работу водителей автобусов, предлагая в среднем зарплату от 12 до 12,5, а кое-где и немного больше английских фунтов стерлингов (GBP) за час работы. Если это перевести в гривну, то каждые 60 минут водитель зарабатывает 534 грн.

Конечно, устойчивой величины в оплате труда водителей автобусов в Брайтоне нет. Зарплаты в разных компаниях отличаются как в почасовой тарификации, так и в еженедельной и месячной. Учитываются даже ставка на будни и работа в субботу и воскресенье, когда тарификация работы водителей в выходные дни растет.

Самая свежая информация представлена на сайте рекрутингового агентства Glassdoor. Там по состоянию на 19 сентября т.г. набирают (вербуют) водителей автобусов в Брайтон, обещая среднюю годовую зарплату в размере 28 989 фунтов стерлингов, то есть где-то 2 415 фунтов стерлингов в месяц.

Если по курсу Минфина Украины по состоянию на 29 сентября перевести эту сумму в гривну, то средняя зарплата водителя автобуса в Брайтоне составляет 109 129 гривен в месяц. Чужие деньги считать не будем. Тем более, честно заработанные.

В преддверии профессионального праздника всех водителей редакция Авто24 желает Владимиру Сиротюку бодрости и сноровки за рулем: через несколько недель наш земляк в далеком Брайтоне будет отмечать День автомобилиста по украинскому календарю.

Фото: Go-Ahead