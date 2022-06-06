Речь идет о системах залпового огня M270.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально заявил, что Соединенное Королевство приняло окончательное решение передать Вооруженным Силам Украины реактивные системы залпового огня M270.

Чтобы овладеть такими системами, наши артиллеристы должны прибыть в Великобританию "в ближайшие недели", тренировки будут проходить именно на британской территории, пишет BBC.

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Какое количество систем M270 Британия планирует передать Украине, и в какой срок – официально не раскрывается.

По данным BBC, для начала британцы передадут ВСУ только три таких РСЗО. Хотя у них таких систем не много – всего 37, по данным справочника The Military Balance за 2021 год.

В апреле 2021 года Великобритания начала программу модернизации своих M270, цикл рассчитан на 4 года. Главным элементом модернизации является обновление элементов корпуса, адаптация пусковых установок для запуска перспективных ракет GMLRS-ER с дальностью стрельбы до 150 км и ракет PrSM с дальностью стрельбы до 500 км.

Такая программа имеет целью продлить срок службы британских M270 до 2050 года.